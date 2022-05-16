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Сотовые операторы планируют ввозить в Россию поддержанное оборудование

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские сотовые операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планируют закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.

Сотовые операторы планируют ввозить в Россию поддержанное оборудование

Б/у оборудование намерены закупать как для дальнейшей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков. С помощью этого можно будет покрыть базовыми станциями города средних размеров или небольшие регионы, сообщили источники «Известиям». 

Существующих запасов оборудования хватит до полугода. С июля-августа 2022 года заметно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети,  прогнозировал ранее Российский союз промышленников и предпринимателей.

Если операторы не будут получать новое или б/у оборудование, к концу лета качество связи может снизиться, а также возможны  перебои в работе сотовых сетей, согласен один из собеседников издания. 

Глава TelecomDaily Денис Кусков добавил, что станции возрастом три-четыре года смогут прослужить на сетях  LTE, 3G или даже 2G несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда.

К тому же, по его словам, у оборудования, ввозимого по серым схемам, не будет гарантии, а операторы вряд ли смогут получить поддержку производителя.

Б/у станции помогут преодолеть дефицит инфраструктурного оборудования на фоне санкций, но полностью такое решение не сможет справиться с нехваткой новых базовых станций.

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Фото на обложке: Suwin / Shutterstock

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