Сотовые операторы планируют ввозить в Россию поддержанное оборудование

Российские сотовые операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планируют закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.

Б/у оборудование намерены закупать как для дальнейшей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков. С помощью этого можно будет покрыть базовыми станциями города средних размеров или небольшие регионы, сообщили источники «Известиям».

Существующих запасов оборудования хватит до полугода. С июля-августа 2022 года заметно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети, прогнозировал ранее Российский союз промышленников и предпринимателей.

Если операторы не будут получать новое или б/у оборудование, к концу лета качество связи может снизиться, а также возможны перебои в работе сотовых сетей, согласен один из собеседников издания.

Глава TelecomDaily Денис Кусков добавил, что станции возрастом три-четыре года смогут прослужить на сетях LTE, 3G или даже 2G несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда.

К тому же, по его словам, у оборудования, ввозимого по серым схемам, не будет гарантии, а операторы вряд ли смогут получить поддержку производителя.

Б/у станции помогут преодолеть дефицит инфраструктурного оборудования на фоне санкций, но полностью такое решение не сможет справиться с нехваткой новых базовых станций.

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