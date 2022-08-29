Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников до конца года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца года закрыть представительство в России и уволить всех сотрудников, даже тех, кто осуществляет техподдержку на сетях операторов связи.

Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников до конца года

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что некоторые сотрудники поддержки Ericsson перейдут в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

В Ericsson изданию подтвердили, что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России. При этом сотрудникам обещается «финансовая и социальная» поддержка.

Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы выступали МТС и Tele2.

Другие ключевые поставщики — Nokia и Huawei — пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не заявляли.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  2. 2 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  3. 3 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
  4. 4 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
  5. 5 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ