Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца года закрыть представительство в России и уволить всех сотрудников, даже тех, кто осуществляет техподдержку на сетях операторов связи.

Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников до конца года