Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников до конца года

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца года закрыть представительство в России и уволить всех сотрудников, даже тех, кто осуществляет техподдержку на сетях операторов связи.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что некоторые сотрудники поддержки Ericsson перейдут в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.
В Ericsson изданию подтвердили, что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России. При этом сотрудникам обещается «финансовая и социальная» поддержка.
Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы выступали МТС и Tele2.
Другие ключевые поставщики — Nokia и Huawei — пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не заявляли.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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