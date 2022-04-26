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Текущая ситуация в России отбросит ESG-повестку бизнеса на несколько лет назад — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский бизнес оценил риски изменения ESG-повестки в РФ в 2022 году — более трети опрошенных компаний считают, что текущая ситуация отбросит повестку на несколько лет назад, более 40% уверены, что меры по борьбе с изменением климата потеряют актуальность. Такие выводы содержатся в исследовании Лиги зеленых брендов (есть в распоряжении RB.RU).

Текущая ситуация в России отбросит ESG-повестку бизнеса на несколько лет назад — исследование

Опрос проводился 4–15 апреля 2022 года совместно с Роскачеством и компанией «Делойт». В нем приняли участие более 50 компаний, 53% из них — крупный бизнес, 47% — малый и средний.

Как изменится ESG-повестка в 2022 году по мнению бизнеса (множественный выбор ответов):

  • в России появятся собственные стандарты в области устойчивого развития — 54,9%;
  • замедлятся наиболее дорогостоящие проекты — 52,9%;
  • меры по борьбе с изменением климата временно потеряют актуальность — 43,1%;
  • повестка будет отброшена на несколько лет назад — 39,2%;
  • часть социальных проблем страны будет переложено на бизнес — 37,3%;
  • социальные аспекты повестки выйдут на первый план — 37,3%;
  • замедлится переход на возобновляемые источники энергии — 29,4%.

При этом у большинства компаний (68,6%) в приоритетах сохранились обязательства в области устойчивого развития, еще у почти 20% они также сохранились, но с сокращением финансирования и ряда обязательств. Почти 6% ответили на этот вопрос отрицательно.

Фото на обложке: Unsplash

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