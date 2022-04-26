Российский бизнес оценил риски изменения ESG-повестки в РФ в 2022 году — более трети опрошенных компаний считают, что текущая ситуация отбросит повестку на несколько лет назад, более 40% уверены, что меры по борьбе с изменением климата потеряют актуальность. Такие выводы содержатся в исследовании Лиги зеленых брендов (есть в распоряжении RB.RU).

Текущая ситуация в России отбросит ESG-повестку бизнеса на несколько лет назад — исследование