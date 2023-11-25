Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Cвыше 1,2 тыс. ESG-фондов владеют акциями оборонных предприятий — Bloomberg

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С марта 2022 года число ESG-фондов, инвестирующих в оборонные предприятия, выросло на 25% и достигло к концу третьего квартала 2023 года 1,2 тыс. В общей сложности в акции компаний в сфере Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона) вложили около $5 трлн.

Cвыше 1,2 тыс. ESG-фондов владеют акциями оборонных предприятий — Bloomberg

Информация о том, что фонды, призванные инвестировать в фирмы, придерживающиеся принципов ESG (environmental, social, governance), вливают средства в оборонные предприятия, поступила к репортерам агентства Bloomberg от представителей аналитической компании Morningstar Inc.

Комиссар Еврокомиссии по финансовым рынкам Мейрид МакГиннесс считает, что ничего недопустимого ESG-фонды не делают, а оборона — одна из важных сфер экономики. Главный исполнительный директор Британской ассоциации устойчивых инвестиций и финансов (UKSIF) Джеймс Александер утверждает также, что юридически никаких препятствий для вложения в оборонную сферу у ESG-фондов нет.

Аналогичного мнения придерживаются представители британской Legal & General Investment Management: «Нет причин, по которым инвестиции в определенные оборонные компании не могли бы быть совместимыми с ответственным инвестированием, покуда эти компании не производят оружие, запрещенное международными договорами, или не поставляют обычные вооружения странам с высоким риском».

Польза для инвесторов от подобных вложений очевидна: на примере Goldman Sachs агентство Bloomberg показывает, насколько выгодно расширять присутствие в оборонном секторе — за счет притока новых средств по акциям компаний из сегмента Aerospace & Defense фонд вырос с конца февраля 2022 года почти на 90%, а с начала октября 2023 года — на 13%.

Но наряду с юридическими существуют и этические нормы, а потому многие эксперты осуждают инвестиции в данную сферу со стороны именно ESG‑фондов, поскольку видят в этом идеологическое противоречие.

Среди противников таких инвестиций — представители Европейского инвестиционного банка (EIB), директор по инвестиционной стратегии SDG Impact Japan Саджа Беслик, руководитель отдела ESG Simmons & Simmons Сонали Сириварден и другие лидеры мнений на рынке.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
  2. 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
  3. 3 4 причины, почему некоторые принципы ESG лучше работают в стартапе, чем в корпорации
  4. 4 Кто такой ESG-специалист и зачем он нужен бизнесу
  5. 5 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2023

MOST Ventures

26 ноября 2023

IT_ONE AI Challenge

26 ноября 2023

Конкурс для молодых учёных в области агротехнологий

Все ВОЗМОЖНОСТИ