Cвыше 1,2 тыс. ESG-фондов владеют акциями оборонных предприятий — Bloomberg

С марта 2022 года число ESG-фондов, инвестирующих в оборонные предприятия, выросло на 25% и достигло к концу третьего квартала 2023 года 1,2 тыс. В общей сложности в акции компаний в сфере Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона) вложили около $5 трлн.

Информация о том, что фонды, призванные инвестировать в фирмы, придерживающиеся принципов ESG (environmental, social, governance), вливают средства в оборонные предприятия, поступила к репортерам агентства Bloomberg от представителей аналитической компании Morningstar Inc.

Комиссар Еврокомиссии по финансовым рынкам Мейрид МакГиннесс считает, что ничего недопустимого ESG-фонды не делают, а оборона — одна из важных сфер экономики. Главный исполнительный директор Британской ассоциации устойчивых инвестиций и финансов (UKSIF) Джеймс Александер утверждает также, что юридически никаких препятствий для вложения в оборонную сферу у ESG-фондов нет.

Аналогичного мнения придерживаются представители британской Legal & General Investment Management: «Нет причин, по которым инвестиции в определенные оборонные компании не могли бы быть совместимыми с ответственным инвестированием, покуда эти компании не производят оружие, запрещенное международными договорами, или не поставляют обычные вооружения странам с высоким риском».

Польза для инвесторов от подобных вложений очевидна: на примере Goldman Sachs агентство Bloomberg показывает, насколько выгодно расширять присутствие в оборонном секторе — за счет притока новых средств по акциям компаний из сегмента Aerospace & Defense фонд вырос с конца февраля 2022 года почти на 90%, а с начала октября 2023 года — на 13%.

Но наряду с юридическими существуют и этические нормы, а потому многие эксперты осуждают инвестиции в данную сферу со стороны именно ESG‑фондов, поскольку видят в этом идеологическое противоречие.

Среди противников таких инвестиций — представители Европейского инвестиционного банка (EIB), директор по инвестиционной стратегии SDG Impact Japan Саджа Беслик, руководитель отдела ESG Simmons & Simmons Сонали Сириварден и другие лидеры мнений на рынке.

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