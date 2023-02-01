10 стартапов оборонных технологий из Европы, за которыми следят инвесторы

Онлайн-ресурс Sifted обратился к инвесторам с просьбой выделить многообещающие стартапы в этой области. Рассказываем о 10 компаниях, которые они выбрали.

И хотя многие из них склонны выбирать более очевидные направления, например кибербезопасность, беспилотники и обучение при помощи технологий, все очевиднее, что DefenseTech-стартапы могут предложить не только военные, но и гражданские сценарии использования.

Исторически оборонный сектор был не слишком привлекателен для инвесторов. Но сейчас сразу несколько стран Европы задумались об улучшении оборонных мощностей и готовы поддержать соответствующие технологии. Некоторые венчурные компании видят в этом бизнес-возможность.

Выбор Project A

Базирующийся в Берлине Project A Ventures фокусируется на ранних стадиях B2B-стартапов, но он также начал инвестировать в оборонные технологии двойного назначения. Партнер компании Уве Хортсманн выделил следующие несколько проектов.

Improbable

Improbable — британская компания, основанная Германом Нарулой и разрабатывающая виртуальные игровые возможности в метавселенной. Она также предоставляет инфраструктуру для учебных симуляций.

Технологию уже использует Министерство обороны Великобритании. Стартап основан в 2012 году и привлек $100 млн в ноябре 2022 года при оценке в $3 млрд.

EclecticIQ

Основанная в 2014 году компания работает в сфере кибербезопасности и базируется в Нидерландах. Она предлагает организациям и правительственным органам технологии анализа, поиска и реагирования на угрозы, которые могут угрожать их деятельности.

В 2020 году она закрыла раунд серии С на €20 млн.

Living Optics

Это спин-офф факульта физики Оксфордского университета. Компания создает вычислительные гиперспектральные камеры, делая преимущества технологии доступными в реальном мире, потенциально для целей двойного назначения.

Фото в тексте: Living Optics

В 2022 году стартап провел раунд серии A на 20 млн фунтов стерлингов от таких инвесторов, как Oxford Sciences Enterprises, Octopus Ventures и Braavos.

Выбор Axa Venture Partners

AVP — глобальная венчурная компания широкого профиля с офисами в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Сотрудник AVP Александр де Мартино выделил следующие Defence Tech стартапы.

Preligens

Основанный в 2016 году парижский стартап Preligens (ранее известный как Earthcube) разрабатывает продвинутые решения для геопространственного мониторинга при помощи анализа геопространственных данных и ИИ. Компания поставляет свой продукт исключительно правительствам. Большая часть бизнеса приходится на долю Франции, но он набирает обороты за рубежом.

В 2020 году компания привлекла €20 млн в ходе раунда серии A, в котором участвовали Ace Management и Definvest.

Hala Systems

Основанная в 2017 году в Португалии, Hala Systems разработала систему раннего предупреждения для гражданских лиц для выявления и прогнозирования угроз. Она использовалась в Сирии и в настоящее время применяется в ходе российско-украинского конфликта. В 2019 году стартап закрыл ангельский раунд инвестиций на $1 млн.

Blackshark.ai

Австрийский стартап разрабатывает геопространственную платформу с намерением создать цифрового двойника всей планеты в 3D. Он основан в 2020 году, быстро растет и работает преимущественно в направлении B2G (business-to-government, «бизнес для правительства»).

В 2021 году Blackshark.ai сообщил, что привлек $20 млн во время раунда, который возглавили венчурный фонд Microsoft M12 и Point72 Ventures.

Выбор Adara Ventures

Европейская венчурная компания Adara Ventures инвестировала в более чем 40 стартапов в области кибербезопасности, данных и приложений, инфраструктуры, DevOps и цифрового здравоохранения. Управляющий партнер Adara Ventures Альберто Гомес выделил следующие стартапы в области оборонных технологий.

BforeAi

Французский стартап предлагает предиктивную аналитику на базе ИИ и способен замечать угрозы за несколько часов, а не недель. Эти ориентированные на будущее решения находятся на переднем крае развития кибербезопасности и оборонной промышленности. Стартап основан в 2019 году, а в ноябре 2022 года закрыл раунд финансирования серии A на €4 млн.

Выбор Cyber Wise Guys

Венчурный фонд Cyber Wise Guys концентрируется на оборонных стартапах ранней стадии в Европе. Руководитель фонда Фарид Сингх назвал следующие интересные стартапы в области Defence Tech.

CounterCraft

Испанский CounterCraft, основанный в 2015 году, разработал инновационное решение для безопасности, которое применяет особые методы и инструменты введения противника в заблуждение, чтобы определять, изучать и манипулировать угрозами при помощи контролируемых, сверхреалистичных синтетических сред.

Недавно компания получила одобрение на участие в рамочном контракте правительства США для поддержки киберопераций. В общей сложности Countercraft привлек $9,7 млн инвестиций.

Helsing AI

Стартап из Германии Helsing разработал программу с ИИ, собирающую информацию с датчиков на военной технике. На базе полученных видео- и радиочастот, эхолокационных и инфракрасных данных создаются карты боя в реальном времени. Компания основана в 2021 году, а в ноябре 2021 года закрыла раунд серии A на €102 млн, который возглавила Prima Materia Даниэля Эка.

Выбор Open Circle Capital

Open Circle Capital — венчурная компания из Литвы, в центре внимания которой находятся стартапы на ранней стадии в области ИКТ, роботехники и deeptech. Партнер Open Circle Рокас Тамошюнас назвал наиболее интересные проекты в этой области.

Milrem Robotics

Эстонский производитель роботизированного транспорта основан в 2013 году. Milrem Robotics развивается на собственные средства и выпускает автономные роботизированные танки, которые уже прошли испытания боем. Компания разработала 15 роботизированных систем для разных сценариев использования, приобретенных 16 правительствами по всему миру.

Помимо военной техники, компания также производит роботов для коммерческого использования, включая пожарные операции и разведывательные миссии в шахтах.

Aktyvus Photonics

Литовская Aktyvus Photonics, основанная в 2020 году, — еще один пример стартапа, который предпочел развиваться без привлечения внешних средств (эту модель также называют бутстрэппинг). Компания сама производит фотонные компоненты и лазерные системы для суровых условий эксплуатации.

Это «только начало работы, и я уверен, что оно далеко продвинется», — уверен Тамошюнас. Он отмечает, что решение соответствует стандарту НАТО, и за ним стоит международная команда людей с многолетним опытом в отрасли.

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Фото на обложке: Milrem Robotics