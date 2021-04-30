Ещё один штраф: Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Еврокомиссия обвинила Apple Inc. в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению контролирующих органов, правила App Store нарушают принципы конкуренции на рынке сервисов потоковой передачи музыки.

Ещё в прошлом году Еврокомиссия начала расследование жалобы на Apple со стороны Spotify Technology SA, сообщает TechCrunch.

Еврокомиссия опубликовала обвинительный акт против Apple 30 апреля.

«Комиссия возражает против обязательного использования собственного механизма покупок внутри приложений Apple, налагаемого на разработчиков приложений потоковой передачи музыки для распространения своих приложений через Apple App Store», — заявляется в сообщении.

Также регуляторы ЕС отметили, что Apple ограничивает способы информирования разработчиков приложений о более дешёвых способах подписки.

«Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей выбора более дешёвой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию», — заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

У Apple будет возможность аргументировать свою позицию по этому делу до того, как Европейская комиссия вынесет решение. В случае обвинительного приговора на компанию могут наложить штраф в размере до 10% её годовой выручки.

В нарушении антимонопольного законодательства Apple обвиняли и в России: недавно ФАС оштрафовала компанию на $12 млн. Apple намерена обжаловать решение регулятора.

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Фото: AR Pictures / Shutterstock.