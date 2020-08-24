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Эксперты выявили шпионскую кампанию против российского МСБ

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию против финансовых и юридических компаний малого и среднего бизнеса. Группа кибершпионов DeathStalker действует по всему миру. Российский МСБ также находится в числе жертв. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Эксперты выявили шпионскую кампанию против российского МСБ

Эксперты компании следят за деятельностью мошенников с 2018 года. Отмечается, что группа кибершпионов сейчас стала особенно активной. Российскими организациями DeathStalker заинтересовалась в этом году.

«Судя по целям и используемым инструментам, группа специализируется на краже данных, связанных с финансовой деятельностью компаний, трейдингом на различных площадках и инвестициями», — комментируют специалисты «Лаборатории Касперского».

Тактика шпионской кампании включают несколько шагов:

  • заражение происходит через фишинговые письма, содержащие архивы с вредоносными файлами;
  • при нажатии на ярлык выполняется вредоносный скрипт, происходит загрузка вредоносного ПО;
  • через ПО атакующие получают контроль над устройством жертвы.

Эксперты выявили несколько инструментов, используемых DeathStalker. Это вредоносные семейства Powersing, Evilnum и Janicab. Powersing — это имплант на базе PowerShell. Его функционал позволяет делать скриншоты на заражённом устройстве и выполнять скрипты PowerShell. Прежде чем начать атаку, злоумышленники проверяют с его помощью, могут ли они тайно выполнять действия в системе.

Далее атакующие размещают в традиционных соцсетях, сервисах для ведения блогов и мессенджерах так называемые резолверы — зашифрованную информацию о настоящих командных центрах. С их помощью они могут быстро и незаметно совершить вредоносные действия.

Пример тайного резолвера:

rezolver

«DeathStalker — это пример сложной атаки, представляющей собой угрозу для небольших частных фирм. Скорее всего, мы имеем дело с профессиональными кибернаемниками, выполняющими взломы на заказ», — поясняет руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников.

Для противодействия DeathStalker эксперты рекомендуют организациям ограничить или отключить возможность использования скриптовых языков, таких как powershell.exe и cscript.exe. Также следует принять другие меры:

  • предоставить сотрудникам, отвечающим за безопасность, доступ к самым свежим данным о киберугрозах;
  • для защиты конечных устройств, своевременного расследования и реагирования на инциденты внедрить EDR-решение;
  • регулярно проводить для сотрудников тренинги по информационной безопасности, в том числе с симулированием ситуации фишинговой атаки.
Фото: Unsplash

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