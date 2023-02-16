Нижегородская ЭТП «Торги223» — один из лучших операторов электронной торговли по версии рейтингового агентства RAEX

15 февраля в Москве состоялась X Ежегодная конференция «ЭТП в России-2023», которую проводит интернациональное рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). На мероприятии наградили компании, которые за последний год внесли существенный вклад в развитие электронной торговли.
Команда нижегородских разработчиков, создавшая ЭТП «Торги 223», была отмечена дипломом в номинации «За достижения в разработке российских ИТ-решений для корпоративных и коммерческих закупок». Это еще одно признание эффективной работы площадки, которая недавно стала резидентом инновационного центра «Сколково», попала в десятку лидеров рынка электронных торгов по версии Минфина РФ, победила во всероссийском конкурсе «Коммерциализация — Цифровые технологии» и получила грант от Фонда содействия инновациям.
Как отметили организаторы конференции, российская экономика сейчас находится в процессе большой трансформации, которая неизбежно отразится и на закупках в государственной и коммерческой сферах. Именно поэтому особенно важно поддерживать компании, которые активно развивают инфраструктуру электронной торговли и внедряют электронные способы закупок в корпоративном секторе.
- Более 160 тысяч поставщиков и три тысячи заказчиков зарегистрировано на ЭТП «Торги 223» на начало 2023 года
- 75,7 тысяч закупок успешно проведено на площадке
- 405 млрд рублей — объем всех закупок на ЭТП «Торги 223»
RAEX («РАЭКС-Аналитика») — рейтинговое агентство с почти десятилетней историей, которое занимается составлением рэнкингов, присвоением рейтингов и проведением исследований отраслей и рынков. Рейтинг электронных торговых площадок составляется на основании опросов их крупнейших корпоративных клиентов и самих операторов ЭТП.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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