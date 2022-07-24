Туристический поток из России в Европу сократился с миллионов до «нескольких десятков тысяч»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что туристический поток из России в страны Европы с 2019 года сократился на 95%. Причиной этому помимо пандемии стали антироссийские санкции западных стран и, в частности, закрытие воздушных границ.

«В 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, сейчас турпоток из России в Европу равен «нескольким десяткам тысяч».

По информации организации, в 2019 году самой популярной европейской страной у граждан РФ была Финляндия (3,9 млн поездок). Следом располагались Эстония (1,9 млн поездок), Германия (1,4 млн) и Италия (1,3 млн).

В организации отмечают, что, если до 2019 года страны Евросоюза совокупно посещало больше туристов из России, чем Турцию, то сейчас ситуация изменилась. «В 2020–2021 годах Европы практически не было на туристическом рынке», — добавила Ломидзе.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что сейчас «5% от тех, кто летал в Европу, продолжают это делать, невзирая на стоимость и сложности с логистикой». При этом желающие отправиться в европейские страны вынуждены из-за закрытия границ делать это с пересадками в Финляндии, Стамбуле и Дубае.

Часть российских туристов, по данным АТОР, «переориентировалась» на ОАЭ и Мальдивы, а «30–40% переключились на Турцию». Турция остается самой популярной страной у россиян, среди внутренних направлений лидирует Краснодарский край.

По данным туроператора Tez Tour, в списке самых популярных заграничных направлений лидирует Египет, а Турция занимает второе место. «ОАЭ и Мальдивы также входят в топ-5 востребованных направлений», — подчеркнули в компании. Пятое место в рейтинге занимают туристические перелеты внутри страны.

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