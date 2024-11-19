Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины

Государственные облигации, швейцарские франки и японские иены выросли в цене — инвесторы устремились к этим активам после того, как президент Владимир Путин обновил российскую ядерную доктрину, сообщает Reuters. Одновременно с этим в цене упали акции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов (б.п.) в связи с их подорожанием — до 4,3648%, что близко к самому низкому показателю за последние три недели.

Доходность 10-летних облигаций Германии упала на 7 б.п. — до 2,303%.

На фоне роста напряженности выросли безопасные активы.

Японская иена выросла на 0,6% — ее курс по отношению к доллару составил 153,69.

Швейцарский франк подорожал на 0,4% к курсу евро.

Индекс доллара увеличился на 0,25% — до 106,40.

Золото поднялось в цене на 0,8% — до $2634 за унцию.

Фьючерсы на природный газ выросли на 1,1%.

Соруководитель департамента международных ценных бумаг с фиксированным доходом Lazard Asset Management Майкл Вайднер считает, что оживление рынка вызвано изменениями российской ядерной доктрины.

Европейские рынки переживают значительное падение.

Индекс STOXX 600 упал на 1%, а индикатор волатильности европейских акций подскочил более чем на 3 пункта.

Упали и американские фьючерсы. Их стоимость на S&P 500 снизилась на 0,5%.

Курс евро опустился на 0,3%.

Основной фондовый индекс Польши упал почти на 3%.

Директор по исследованиям AFS Group Арне Петимезас считает, что это «явные шаги» по снижению с риска в связи с новой российской ядерной доктриной.

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Доходность по депозитам юрлиц выросла до максимума с 2014 года

При этом глава отдела продаж Saxo Banque France Андреа Туэни полагает, что реакция рынка «сдержана», так как многие находятся в режиме ожидания, сообщает Bloomberg.

17 ноября президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории.

19 ноября Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что к основным военным опасностям, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, отнесено «наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования» и др.