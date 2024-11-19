Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины

Государственные облигации, швейцарские франки и японские иены выросли в цене — инвесторы устремились к этим активам после того, как президент Владимир Путин обновил российскую ядерную доктрину, сообщает Reuters. Одновременно с этим в цене упали акции.
- Новости
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов (б.п.) в связи с их подорожанием — до 4,3648%, что близко к самому низкому показателю за последние три недели.
Доходность 10-летних облигаций Германии упала на 7 б.п. — до 2,303%.
На фоне роста напряженности выросли безопасные активы.
- Японская иена выросла на 0,6% — ее курс по отношению к доллару составил 153,69.
- Швейцарский франк подорожал на 0,4% к курсу евро.
- Индекс доллара увеличился на 0,25% — до 106,40.
- Золото поднялось в цене на 0,8% — до $2634 за унцию.
- Фьючерсы на природный газ выросли на 1,1%.
Соруководитель департамента международных ценных бумаг с фиксированным доходом Lazard Asset Management Майкл Вайднер считает, что оживление рынка вызвано изменениями российской ядерной доктрины.
Европейские рынки переживают значительное падение.
- Индекс STOXX 600 упал на 1%, а индикатор волатильности европейских акций подскочил более чем на 3 пункта.
- Упали и американские фьючерсы. Их стоимость на S&P 500 снизилась на 0,5%.
- Курс евро опустился на 0,3%.
- Основной фондовый индекс Польши упал почти на 3%.
Директор по исследованиям AFS Group Арне Петимезас считает, что это «явные шаги» по снижению с риска в связи с новой российской ядерной доктриной.
По теме: ЦБ поднял курс доллара до 99,9971 рубля
Доходность по депозитам юрлиц выросла до максимума с 2014 года
При этом глава отдела продаж Saxo Banque France Андреа Туэни полагает, что реакция рынка «сдержана», так как многие находятся в режиме ожидания, сообщает Bloomberg.
- 17 ноября президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории.
- 19 ноября Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что к основным военным опасностям, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, отнесено «наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования» и др.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Итоги Совбеза РФ: обвал фондовых индексов и падение национальной валюты
- 2 Евросоюз согласовал санкции против российской энергетики и сектора технологий
- 3 СМИ узнали, что ВГТРК атаковали проукраинские хакеры
- 4 «Выборочный дефолт»: Кредитный рейтинг Украины значительно понижен
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2024
20 ноября 2024
21 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024