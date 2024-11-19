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Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины

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Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Дарья Васильева

Государственные облигации, швейцарские франки и японские иены выросли в цене — инвесторы устремились к этим активам после того, как президент Владимир Путин обновил российскую ядерную доктрину, сообщает Reuters. Одновременно с этим в цене упали акции.

Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины
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Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов (б.п.) в связи с их подорожанием — до 4,3648%, что близко к самому низкому показателю за последние три недели.

Доходность 10-летних облигаций Германии упала на 7 б.п. — до 2,303%.

На фоне роста напряженности выросли безопасные активы.

  • Японская иена выросла на 0,6% — ее курс по отношению к доллару составил 153,69.
  • Швейцарский франк подорожал на 0,4% к курсу евро.
  • Индекс доллара увеличился на 0,25% — до 106,40.
  • Золото поднялось в цене на 0,8% — до $2634 за унцию.
  • Фьючерсы на природный газ выросли на 1,1%.

Соруководитель департамента международных ценных бумаг с фиксированным доходом Lazard Asset Management Майкл Вайднер считает, что оживление рынка вызвано изменениями российской ядерной доктрины.

Европейские рынки переживают значительное падение.

  • Индекс STOXX 600 упал на 1%, а индикатор волатильности европейских акций подскочил более чем на 3 пункта.
  • Упали и американские фьючерсы. Их стоимость на S&P 500 снизилась на 0,5%.
  • Курс евро опустился на 0,3%.
  • Основной фондовый индекс Польши упал почти на 3%.

Директор по исследованиям AFS Group Арне Петимезас считает, что это «явные шаги» по снижению с риска в связи с новой российской ядерной доктриной.

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При этом глава отдела продаж Saxo Banque France Андреа Туэни полагает, что реакция рынка «сдержана», так как многие находятся в режиме ожидания, сообщает Bloomberg.

  • 17 ноября президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории. 
  • 19 ноября Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что к основным военным опасностям, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, отнесено «наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных аппаратов различного базирования» и др.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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