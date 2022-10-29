Группа Evergrande NEV заявила о поставке электромобилей Hengchi 5 первой сотне клиентов

Китайская Evergrande New Energy Vehicle Group заявила, что начала поставки своего первого электрокара Hengchi 5 после неоднократно сорванных сроков как старта массового производства, так и сроков выпуска моделей.

Компания Hengchi Auto, входящая в группу, доставила стартовую партию электрического спортивного внедорожника Hengchi 5 сотне покупателей, оформивших предзаказ первыми, говорится в заявлении в официальном аккаунте WeChat.

Последующие партии автомобилей будут распределены для доставки владельцам в ближайшие месяцы.

Согласно заявлению, первые доставки «знаменует собой еще одну важную веху для Hengchi Auto».

Автомобиль рассчитан на пробег 602 км на одном заряде. Стартовая цена установлена на уровне $24,7 тыс. долларов.

При этом отношение к продукции Evergrande, как и к взаимодействию компании с властями Китая, всегда было неоднозначным, некоторые эксперты даже называли группу «странной».

Фото на обложке: Hengchi Motors