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Группа Evergrande NEV заявила о поставке электромобилей Hengchi 5 первой сотне клиентов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Китайская Evergrande New Energy Vehicle Group заявила, что начала поставки своего первого электрокара Hengchi 5 после неоднократно сорванных сроков как старта массового производства, так и сроков выпуска моделей.

Группа Evergrande NEV заявила о поставке электромобилей Hengchi 5 первой сотне клиентов

Компания Hengchi Auto, входящая в группу, доставила стартовую партию электрического спортивного внедорожника Hengchi 5 сотне покупателей, оформивших предзаказ первыми, говорится в заявлении в официальном аккаунте WeChat.

Последующие партии автомобилей будут распределены для доставки владельцам в ближайшие месяцы.

Согласно заявлению, первые доставки «знаменует собой еще одну важную веху для Hengchi Auto».

Автомобиль рассчитан на пробег 602 км на одном заряде. Стартовая цена установлена на уровне $24,7 тыс. долларов.

При этом отношение к продукции Evergrande, как и к взаимодействию компании с властями Китая, всегда было неоднозначным, некоторые эксперты даже называли группу «странной».

Фото на обложке: Hengchi Motors

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