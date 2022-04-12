«Эвотор» запустил бота в Telegram с данными о ключевых показателях малого бизнеса

IT-компания «Эвотор» запустила Telegram-бота «Эвобот» , с помощью которого можно получить информацию о ключевых показателях разных отраслей малого бизнеса в России. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Сервис позволит предпринимателям узнать средние показатели по своей отрасли или оценить новую нишу. Бот будет также полезен аналитикам при проведении исследований.

«Эвобот» аккумулирует обезличенные данные продаж онлайн-касс, используемых торгово-сервисным предприятиями в малом и среднем бизнесе в экосистеме «Эвотора».

Данные доступны по 15 параметрам, среди них:

средний чек,

среднее число позиций в чеке,

среднее количество чеков в день для одной точки,

число чеков по времени суток и дням недели.

Также можно узнать средние показатели самых эффективных и самых слабых точек. Например, в марте средний чек кофеен составил 282 рубля, в салонах красоты самыми загруженными днями недели были четверг и суббота (по 29% всех чеков за неделю), в среднем в день ветклиники обслуживают 13 клиентов (чеков), а у магазинов автотоваров ночные продажи не уступают дневным.

Данные представлены по 125 отраслям, есть магазины автотоваров, хозяйственные магазины, обувные магазины, салоны красоты и др. По умолчанию «Эвобот» дает общероссийские показатели, но можно получить и информацию по макрорегиону (Центр, Северо-Запад, Поволжье и т.д.). Данные разбиты помесячно за последний год.

Отмечается, что предприниматели могут отследить сезонные всплески спроса, динамику, спрогнозировать продажи и скорректировать закупки.

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