«Эвотор» ищет разработчиков и стартапы с технологиями для крупного бизнеса

ИТ-компания «Эвотор» сообщила RB.ru об открытии в своем маркетплейсе нового направления для разработчиков и интеграторов технологий для крупного бизнеса. Первая встреча с разработчиками будет проведена 2 апреля.

Среди наиболее перспективных направлений для разработок называются такие, как интеграция умного фискального регистратора с широко используемыми в крупном бизнесе CRM, ERP, CMS, кастомизация существующих решений, а также разработка уникальных сервисов.

«Мы рассчитываем привлечь не только разработчиков и интеграторов, но и стартапы. Надеемся, что наш маркетплейс станет открытой площадкой для разработки и тестирования инновационных сервисов, лабораторией технологий для крупного ритейла. У девелоперов есть идеи, а у “Эвотора” — потенциальные потребители, вместе с которыми эти идеи можно протестировать и запустить», — пояснил руководитель магазина приложений «Эвотор.Маркет» Александр Жалнин.

Основными потребителями новых решений станут, по мнению компании, сетевой ритейл, крупные предприятия сферы услуг, сети по продаже билетов, сети пунктов проката, производители, развивающие собственную розницу, а также интернет-магазины и онлайн-сервисы.

Одним из первых продуктов «Эвотора» для крупного ритейла станет умный фискальный регистратор Эвотор Power с сенсорным экраном, работающий на платформе Android 10, устройство будет интегрировано с 1С, Frontol, r_keeper, iiko и другими системами автоматизации торговли.

На данный момент «Эвотор.Маркет» содержит более 500 приложений для малого и микробизнеса бизнеса. Большая часть из них принадлежит внешним девелоперам. На платформе зарегистрировано свыше 2 тысяч разработчиков.

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Фото: ARegina / Shutterstock