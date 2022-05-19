Сбербанк вышел из капитала «Окко», «Звука», «Облачных технологий» и ЦРТ

Единственным владельцем стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных. Ранее она являлась уполномоченным лицом «ВТБ Регистратора».

Как заявил РБК представитель Сбера, «в рамках актуализации стратегии "Сбер" пересматривает свое акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент Сбер не является акционером компаний Okko, Звук, SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ».

Сделка была совершена на рыночных условиях. «Сбер» рассчитывает сохранить партнерские отношения с указанными предприятиями и продолжит реализовывать общие маркетинговых и операционные активности.

В середине февраля «Сбер» сообщил о планах реформировать экосистему: до 1 июня весь небанковский бизнес планировалось разделить на отдельные части.

Проекты в сфере e-commerce «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также долю в «О2О Холдинге» банк собирался выделить в отдельный холдинг. Возглавить эту структуру должен был экс-зампред правления Сбербанка Лев Хасис (досрочно сложил полномочия и уехал в США).

В середине апреля стало известно, что сервис такси «Ситимобил» (ранее им владел «O2O Холдинг») продадут компании People & People (в ее портфель входят «Таксовичкоф», «Грузовичков» и др.). Сделка была закрыта в начале мая. До объявления потенциального покупателя владельцы сервиса планировали просто его закрыть.