«Ведомости» узнали об отъезде бывшего топ-менеджера «Сбера» Льва Хасиса в США

Бывший первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, он должен был возглавить новый холдинг банка в сегменте e-commerce. Теперь стало известно, что банк не будет продолжать с ним сотрудничество.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри банка и собеседники в компаниях сегмента e-commerce, которые конкурируют со «Сбером».

«Хасис уехал в Штаты сразу с началом специальной военной операции на Украине, у него гражданство этой страны», — сообщил один из них. Еще один утверждает, что топ-менеджер покинул Россию «за пару дней» до начала спецоперации.

Отъезд Хасиса, который занимался онлайн-ритейлом в банке, осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат» и среди прочих факторов привел к решению руководства приостановить его работу в некоторых регионах.

Хасис больше не является штатным сотрудником банка или какой-либо из его структур, компания не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом. Бывший топ-менеджер ушел из банка еще в начале февраля и с тех пор не участвовал в работе e-commerce направления.

«Да, Хасис сейчас не в России, — признал источник «Ведомостей» в банке. — Он уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров "Сбера", что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям».

Уход Льва Хасиса с должности первого заместителя правления Сбербанка был согласован с 1 июня текущего года. При этом сообщалось, что он продолжит работу со «Сбером» в качестве консультанта и станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создаст «Сбер».

Хасис пришел в Сбербанк в 2013 году. Под его руководством были реализованы крупнейшие проекты трансформации «Сбера». До этого он работал в продуктовом ритейле, которым начал занимался после продажи контрольного пакета универмага ЦУМ в 2002 году. Тогда он возглавил совет директоров «Перекрестка».

Фото на обложке: YouTube-канал Sberbank