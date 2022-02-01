«Эвотор» запустил сервис для выхода малого бизнеса на маркетплейсы

«Эвотор» запустил сервис GoMarket для выхода малого бизнеса на маркетплейсы, сообщила пресс-служба компании. С помощью него предприниматели могут создать витрину на маркетплейсах и автоматизировать работу с торговыми площадками. Сейчас к сервису подключены «СберМегаМаркет» и Ozon.

Через «единое окно» сервиса продавец может зарегистрироваться сразу на нескольких маркетплейсах и выгрузить на них товары из личного кабинета «Эвотора». Благодаря интеграции с кассой GoMarket позволяет обновлять информацию об остатках товаров на складе, чтобы поддерживать актуальное предложение на онлайн-витринах, пояснили в пресс-службе.

Сервис работает со всеми категориями товаров, онлайн-продажа которых разрешена по закону. Служба поддержки помогает продавцам на каждом этапе. Сейчас в сервисе доступны «СберМегаМаркет» и Ozon. «Эвотор» проводит переговоры с другими крупными площадками и планирует расширить список доступных маркетплейсов в 2022 году.

Через GoMarket предприниматели могут начать работу на Ozon по всем схемам площадки, в том числе продавать услуги. «СберМегаМаркет» через GoMarket сотрудничает с продавцами по схеме «Закажи и забери», при которой покупатель бронирует товар и забирает его самовывозом в тот же день.

Базовый функционал GoMarket является бесплатным для клиентов «Эвотора». В нем также предусмотрены дополнительные услуги, такие как создание контента, продвижение товаров на площадке, расширенная аналитика и др.

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