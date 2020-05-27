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«Эвотор» разработал сервис быстрого запуска интернет-магазина для малого бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

IT-компания «Эвотор» разработала сервис быстрого запуска интернет-магазина «В деле!». Об этом Rusbase рассказали в компании. 

«Эвотор» разработал сервис быстрого запуска интернет-магазина для малого бизнеса

Сервис рассчитан на несетевой малый бизнес по продаже товаров и услуг. С его помощью предприниматели смогут запустить интернет-магазин, одной кнопкой подгрузить товары из смарт-терминала «Эвотор», подключить онлайн-оплату и доставку, а также привлечь покупателей.

Пользователи могут выбрать для интернет-магазина готовый дизайн-шаблон или адаптировать его под фирменный стиль. 

Ассортимент интернет-магазина экспортируется со смарт-терминала «Эвотор» одной кнопкой. Чтобы вести единый товарный учет и синхронизировать онлайн-каталог с товарными остатками, нужно подключить приложение «Управление ассортиментом». 

Каждый пользователь сервиса может бесплатно использовать домен третьего уровня *.vdele.shop или подключить собственный домен. При настройке способов доставки можно выбрать несколько вариантов: самовывоз, собственную курьерскую доставку, а также внешние службы доставки («Почта России», СДЭК, Boxberry и другие). 

Приложение поддерживает популярные платежные системы: «Яндекс.Касса», «Робокасса», Сбербанк, Тинькофф и другие. «В деле!» позволяет делать скидки, генерировать промокоды и запускать рекламу в интернете. С помощью приложения можно также выгрузить товары на популярные витрины «ВКонтакте», Facebook и «Яндекс.Маркет». 

Чтобы работать с сервисом, надо зарегистрироваться в личном кабинете «Эвотора». 

Фото: Waraporn Wattanakul / Shutterstock

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