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CEO «Эвотор» рассказал об «отсутствии компромисса» с WeWork

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Производитель онлайн-касс «Эвотор» съедет из коворкингов WeWork в Москве. Об этом в фейсбуке рассказал генеральный директор компании Андрей Романенко. 

CEO «Эвотор» рассказал об «отсутствии компромисса» с WeWork

Глава «Эвотора» отметил, что из-за кризиса бизнес ищет способы сократить расходы. Он рассказал, что компания договаривается о пересмотре условий аренды с собственниками помещений, которые использует  «Эвотор». По словам Романенко, большинство арендодателей пошли на уступки: согласились снизить или временно не брать арендную плату. 

«У Эвотора много арендных помещений и в Москве, и по России. Почти со всеми арендодателями нашли компромисс, а вот в Москве с компанией WeWork компромисс не нашли. Придется съезжать, тем более опыт удаленной работы показал, что в будущем можно снимать намного меньше площадей, организовывать работы в офисе через день или присутственные дни и часы для общения и поддержания командного духа», — написал Романенко. 

Представители WeWork не комментируют ситуацию. 

В Москве и многих других регионах России из-за эпидемии коронавируса действует режим самоизоляции. Закрыты рестораны, фитнес-клубы, развлекательные центры. Власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. 

В то же время, коронавирус не считается форс-мажорным обстоятельством, которое автоматически дает отсрочку или освобождает от арендных платежей. Об этом сообщила Московская торгово-промышленная палата, Организация советует «вести переговоры с контрагентами по изменению условий заключенных договоров».

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Фото: 4 PM production / Shutterstock

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