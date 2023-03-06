Роскомнадзор намерен сократить сбор персональных данных онлайн-сервисами

Роскомнадзор разрабатывает законопроект с поправками в закон о персональных данных. Ведомство планирует унифицировать правила сбора персональных данных онлайн-сервисами и заключения пользовательских соглашений с ними.

Нововвведения должны помочь сократить случаи необоснованного сбора и обработки персональных данных и минимизировать риски их утечки, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, и директора Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (входит в ГРЧЦ) Людмилу Куровскую.

По словам Курковской, пользовательское соглашение «должно быть конкретным и исключать негативные последствия для граждан».

Среди предложений — запретить внесение в пользовательское соглашение об автоматическом согласии на обработку персональных данных с момента перехода на сайт.

Собеседник издания, знакомый с позицией Минцифры, отметил, что оно пока не получало от Роскомнадзора никаких предложений, но готово обсуждать регулирование пользовательских соглашений.

Два года назад Роскомнадзор рассчитывал создать сервис для агрегации всех согласий пользователей на обработку персональных данных в их личных кабинетах в единой информационной системе. Сервис не был запущен.

Глава направления консалтинга компании K2 Анастасия Федорова сообщила, что сейчас каждая компания использует свою форму согласия, что не запрещено законом. Организации сами определяют нужный им объем персональных данных и зачастую собирают избыточные данные, добавила она.

Например, при доставке товаров нельзя обойтись без адреса, но можно пропустить отчество и дату рождения заказчика. По ее словам, избыточный сбор зачастую проиходит из-за перестраховки или некорректного понимания целей обработки персональных данных, а не из-за желания ими злоупотреблять.

Фото на обложке: Unsplash