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Аналитики «Совкомбанка» объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев на фоне нынешней экномической ситуации рекомендовал россиянам постепенно менять доллары и евро на валюту дружественных стран.  Юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ являются стабильными валютами относительно доллара.

Аналитики «Совкомбанка» объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Эти валюты также обладают высокой ликвидность на глобальном рынке. Перевести свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты можно без санкционных рисков, рассказал финансист агентству «Прайм».

В «Совкомбанке» в ближайшее время ожидают увеличения объемов торгов дружественными валютами перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. «Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила», — отметил эксперт.

По его словам, набор инструментов для вложений в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в будущем расширяться — депозиты, облигации, акции, фонды.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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