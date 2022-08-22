Аналитики «Совкомбанка» объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев на фоне нынешней экномической ситуации рекомендовал россиянам постепенно менять доллары и евро на валюту дружественных стран. Юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ являются стабильными валютами относительно доллара.

Эти валюты также обладают высокой ликвидность на глобальном рынке. Перевести свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты можно без санкционных рисков, рассказал финансист агентству «Прайм».

В «Совкомбанке» в ближайшее время ожидают увеличения объемов торгов дружественными валютами перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. «Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила», — отметил эксперт.

По его словам, набор инструментов для вложений в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в будущем расширяться — депозиты, облигации, акции, фонды.

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