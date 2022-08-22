Аналитики «Совкомбанка» объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев на фоне нынешней экномической ситуации рекомендовал россиянам постепенно менять доллары и евро на валюту дружественных стран. Юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ являются стабильными валютами относительно доллара.
Эти валюты также обладают высокой ликвидность на глобальном рынке. Перевести свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты можно без санкционных рисков, рассказал финансист агентству «Прайм».
В «Совкомбанке» в ближайшее время ожидают увеличения объемов торгов дружественными валютами перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток. «Этому также будет способствовать Минфин, который собирается использовать дружественные валюты для валютных интервенций в рамках бюджетного правила», — отметил эксперт.
По его словам, набор инструментов для вложений в активы, которые номинированы в дружественных валютах, будет в будущем расширяться — депозиты, облигации, акции, фонды.
Фото на обложке: diy13 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Средний чек на осенние перелеты снизился в РФ в среднем на 20%
- 2 Расширять географию карт «Мир» планируется за счет Китая, Египта, Индии и Таиланда
- 3 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
- 4 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО
- 5 Правильный подбор статей расходов в бизнесе. Как это сделать?
ВОЗМОЖНОСТИ
22 августа 2022
22 августа 2022
22 августа 2022