Счетная палата предложила перечислять регионам часть доходов от акцизов на табак

К концу 2021 года сумма поступлений в федеральный бюджет от табачных акцизов составит около 710 млрд рублей. Ставки на сигареты и папиросы в 2016-2021 годах выросли в 1,9 раза. Счетная палата рекомендовала изменить статьи Бюджетного кодекса таким образом, чтобы часть доходов от акцизов на табачную продукцию из федерального бюджета в региональные.

Эти изменения повысят заинтересованность регионов в борьбе с контрафактом. Поправки она предложила разработать Минфину к 1 декабря 2022 году, сообщил «Коммерсант».

О низкой заинтересованности говорит и то, что Минпромторг рекомендует региональным комиссиям противодействию незаконному обороту промышленной продукции усиливать свою работу.

Счетная палата также предложила исключить сосательный табак, запрещенный к торговле в стране их числа подакцизных товаров, чтобы устранить разногласие между Налоговым кодексом и «антитабачным» федеральным законом от 2013 года.

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