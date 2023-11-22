Крупнейшие российские компании объединились, чтобы поделиться опытом с предпринимателями

Успешные российские компании помогут предпринимателям разобраться в особенностях экспорта через онлайн-платформы. «Озон», Wildberries, «СберОбразование», «VK Клипы», «Студия Артемия Лебедева», E-Promo Group, Группа компаний «АДВ» и другие раскроют секреты на всероссийской онлайн-конференции EXPORT ONLINE'23, которая состоится 7 декабря. Бесплатная регистрация доступна на сайте Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

EXPORT ONLINE'23 предоставляет возможность предпринимателям узнать о секретах успешного экспорта через онлайн-платформы от лидеров индустрии.

Участники конференции смогут пройти путь от первых шагов при выходе в онлайн-торговлю до использования современных технологий, таких как искусственный интеллект и инструменты психологии, для привлечения внимания покупателей и увеличения продаж.

Как отмечают организаторы, ежегодно объемы продаж через маркетплейсы во всем мире составляет примерно 18%. Сегодня объем мировой электронной торговли составляет $5,6 трлн. Объем российской интернет-торговли превысил $1,5 млрд. Кроме того, российские «Озон» и Wildberries уверенно входят в мировой топ-10 электронных площадок по количеству ежемесячных посещений.

Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе «Мой экспорт». Это включает помощь в регистрации и настройке аккаунта на выбранных площадках, создании листингов товаров, оптимизации контента, управлении заказами и клиентским обслуживанием. Кроме того, экспортерам предоставляются инструменты аналитики и маркетинга для повышения видимости и продаж на маркетплейсах.

Так, предприниматели могут воспользоваться автоматизированным «Подбором маркетплейсов», а также сервисами «Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой» и «Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах».

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock