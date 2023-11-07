На платформе «Мой экспорт» обновился раздел с национальными магазинами РЭЦ на международных маркетплейсах

На платформе «Мой экспорт» обновлен раздел «Электронная торговля». Теперь отечественным компаниям доступно больше информации об инструментах поддержки и доступных каналах онлайн-продаж за рубеж.

В обновленный раздел добавлена информация о национальных магазинах Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), которые являются авторизованными коллективными аккаунтами отечественной продукции на крупнейших зарубежных маркетплейсах.

Теперь пользователям экосистемы «Мой экспорт» доступны все необходимые сведения — информация о количестве национальных магазинов на каждой площадке, их специфике и аккредитованных партнерах. Здесь представлены истории успеха резидентов национальных магазинов, а также скриншоты и видео с маркетплейсов.

Кроме того, в модернизированном разделе доступна информация об алгоритмах размещения для компаний разных размеров и компаний сектора АПК, включая возможности господдержки. Это позволяет российским продавцам оптимизировать свои действия и увеличить эффективность продаж на зарубежных рынках.

Первый национальный магазин был открыт в 2019 году на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com. После перезапуска проекта в ноябре 2022 года по модели франшизы их число увеличилось до 24 национальных магазинов на 14 зарубежных маркетплейсах. География покрытия сети распространилась на более 20 перспективных дружественных направлений — Китай, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, а объем продаж за первое полугодие 2023 года уже превысил общегодовой показатель за 2022 год более чем в три раза.

Напомним, для удобства пользователей работает сервис «Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах», с помощью которого можно подать заявку на размещение своей продукции в каждом из национальных магазинов.

Также экспортерам будет полезен сервис «Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой». Он доступен представителям малого и среднего бизнеса и его предоставляют региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Поддержка доступна в 82 регионах страны.

Обязательный шаг перед получением услуги — автоматизированный «Подбор маркетплейсов», который подберет релевантные площадки под указанную номенклатуру продукции.

Процесс подачи заявки на господдержку полностью оцифрован: подбор маркетплейсов займет до 15 минут, после подачи заявки на господдержку время ожидания ответа от ЦПЭ сокращено до семи рабочих дней. Для начала процесса размещения заключается трехсторонний договор между подрядчиком, ЦПЭ и экспортером, который автоматически генерируется в системе. После оказания услуги подрядчиком в системе формируется отчет, который необходимо будет согласовать или отправить на доработку.

«Одна из проблем, с которой мы до сих пор сталкиваемся, — это недостаточный уровень информированности наших компаний, особенно сегмента МСП, о тех возможностях, которые у них есть для эффективного экспорта по онлайн-каналам. В обновленном разделе “Электронная торговля” на платформе “Мой экспорт” мы постарались учесть, какие вопросы ставит перед собой предприниматель при принятии решения о запуске экспортного проекта, чтобы ответы на большую их часть он смог найти моментально, на этом ресурсе. Более подробную информацию он дальше сможет получить на наших регулярных вебинарах об экспортной интернет-торговле и в рамках индивидуальных консультаций», — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

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Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

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