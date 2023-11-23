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Школа экспорта: как улучшить бизнес-навыки и эффективно выйти на экспорт

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представляет учебные пособия на платформе «Мой экспорт», которые помогут предпринимателям и компаниям разобраться в сложных процессах экспорта и улучшить свои навыки в этой области. Пособия представляют собой ценный инструмент для тех, кто хочет успешно развивать свой бизнес за рубежом.

Школа экспорта: как улучшить бизнес-навыки и эффективно выйти на экспорт

Всего экспортерам доступно 17 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные в пособиях, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации, поэтому востребованы среди экспортирующих предпринимателей. Так, с 2016 года пособия скачали более 25 тысяч раз.

Школа экспорта РЭЦ является провайдером образовательной поддержки для экспортеров в рамках Группы РЭЦ и специализируется на обучении предпринимателей и специалистов в области внешнеторговой деятельности. Она предлагает широкий спектр образовательных программ, которые охватывают все аспекты международной торговли.

Учебные пособия, представленные Школой экспорта, рассказывают, как подготовиться к выходу на зарубежные рынки, какие документы необходимо собрать для экспорта товаров и услуг, как проводить маркетинговые исследования для определения потенциальных рынков, а также какие инструменты использовать для продвижения продукции за рубежом.

Пособия разработаны ведущими специалистами в области экспорта и торговли, которые имеют богатый опыт работы с международными рынками. Они содержат практические советы, примеры успешных кейсов и шаблоны документов, которые помогут предпринимателям и компаниям легко освоить новую информацию и применить ее на практике.

Учебные пособия Школы экспорта доступны онлайн, что делает их еще более удобными для использования. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и изучать их в своем темпе.

«Учебные пособия станут незаменимым помощником для всех, кто хочет успешно развивать свой бизнес за рубежом и улучшить свои навыки в области экспорта. Они помогут предпринимателям избежать ошибок и неудач, а также повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке», — рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock

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