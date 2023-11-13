Интернационализация бизнеса: как установить деловые связи с перспективными партнерами на платформе «Мой экспорт»

В условиях современного рынка международная торговля предоставляет огромные возможности для развития бизнеса. Однако, найти подходящих покупателей именно для вашего товара или услуги может быть сложной задачей. В таких ситуациях на помощь приходят услуги из направления «Поиск покупателя» на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» . Поддержка доступна при регистрации на цифровой платформе «Мой экспорт» .

Квалифицированные профподрядчики сервиса «Профессионалы экспорта» разберут потребности вашего бизнеса и проведут анализ рынка, чтобы определить наиболее подходящую географию сбыта и потенциальных покупателей. Независимо от того, является бизнес маленьким предприятием или крупной компанией, опытные консультанты и эксперты обеспечат поиск надежных партнеров.

На сервисе доступны шесть услуг в рамках направления «Поиск покупателя». «Поиск покупателя с господдержкой» является одной из самых популярных. Центры поддержки экспорта оказывают поддержку малому и среднему бизнесу для поиска покупателя за рубежом.

Что получает экспортер в рамках услуги?

Перечень потенциальных покупателей и их профиль с точки зрения задач экспортера.

Эксперты сервиса проверят интерес к продукции, проведя краткую презентацию продукта для потенциальных покупателей, и при необходимости помогут с подготовкой переговорного процесса.

Плюсы для экспортера при пользовании услугой

Цифровой формат оказания услуги — отказ от бумажного документооборота и сокращение временных затрат на всех этапах.

Прозрачность процесса — процедура разделена на этапы, для каждого этапа установлены четкие сроки и определены ответственные участники.

Доступ к базе квалифицированных подрядчиков со всей страны.

Как экспортеру получить услугу?

Зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт».

Найти услугу «Поиск покупателя с господдержкой» в едином каталоге услуг.

Заполнить заявку и выбрать подходящих подрядчиков, готовых оказать услугу.

Среди регионов Российской Федерации наиболее популярна услуга в Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Волгоградской областях. Так, Центр поддержки экспорта в северной столице активно помогает малому и среднему бизнесу в получении государственной поддержки на сервисе «Профессионалы экспорта». В этом году в Санкт-Петербурге на оказание услуги по поиску иностранных покупателей с господдержкой через сервис уже подано 122 заявки.

«В этом году мы решили, что услугу "Поиск иностранных покупателей с господдержкой" будем оказывать только через сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт". Плюсом для нас является то, что сервис базируется на выборе экспертов-исполнителей со всей страны и за ее пределами, а не ограничивается местными исполнителями, как это обычно бывает в региональных процедурах выбора подрядчиков. Экономия времени и ресурсов при работе в электронном формате, наличие утвержденного стандарта оказания услуги и доступ к базе профессиональных подрядчиков делают услугу оптимальным выбором для всех предпринимателей, стремящихся расширить свои возможности на мировом рынке», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» Екатерина Артюшенкова.

Одним из экспортеров, получивших услугу «Поиск покупателя с господдержкой», является компания ROBBО из Санкт-Петербурга. ROBBО предлагает решение для образовательных учреждений, которое включает набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов по специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать. С помощью ROBBО обучаются дети в школах и кружках 35 стран мира.

«Мы начали работать с платформой "Профессионалы экспорта" с самого начала ее запуска. Благодаря сотрудничеству мы расширили географию экспорта, а в 2022 году даже стали победителями федерального конкурса "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере услуг". В компании остались довольны результатами оказания услуги "Поиск иностранного покупателя" — за короткое время составлен список потенциальных покупателей, в который вошло 42 компании. После контактов с ними сформирован список из десяти, подтвердивших свою заинтересованность, покупателей. В настоящее время взаимодействие с потенциальными покупателями продолжается. Услуга "Поиск покупателя" стала для нас незаменимым инструментом для успешной внешнеэкономической деятельности», — рассказала представитель ROBBO Оксана Алимберова.

Платформа «Мой экспорт» работает в режиме «одного окна». Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.

***

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Фото на обложке: NESPIX / Shutterstock