Российские ученые создали самый точный экспресс-тест на COVID-19

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора завершают работу над новым экспресс-тестом. Он будет более точным в отношении новых мутаций в геноме патогена.

Для России это первый набор реагентов на основе изотермической амплификации — метода воспроизведения геномных копий патогена в пробирке, сообщили «Известия».

Новый экспресс-тест может выявлять одновременно два участка генома вируса за 15 минут. Даже если в одном из них произойдет мутация, из-за того, что второй останется неизменным, COVID-19 не сможет остаться незамеченным тест-системой — это позволяет резко снизить вероятность ложноотрицательного результата, отметили специалисты.

Кроме того, они еще изучают, в каких участках генома происходят мутации, и при необходимости смогут оперативно внести изменения в тест-систему, чтобы она выявляла новые штаммы.

Новую тест-систему в ближайшее время запустят в производство. После того как специалисты убедятся в том, что возможен выпуск набора реагентов в промышленном масштабе, они проведут клинические и технические испытания, а затем документы передадут на регистрацию в Росздравнадзор. Цикл испытаний запланирован на начало следующего года.

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