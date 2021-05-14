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В России разрабатывают технологию, которая покажет изменение черт лица после инъекций ботокса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые Пермского политехнического университета работают над создание технологии, которая предскажет изменение черт лица после инъекций ботокса и стоматологических операций, сообщили в пресс-службе университета. По словам создателей, эта технология не имеет мировых аналогов.

В России разрабатывают технологию, которая покажет изменение черт лица после инъекций ботокса

Чтобы увидеть последствия вмешательства, например, при введении ботокса в губы, врачу нужно будет загрузить несколько фотографий пациента и спланировать операцию. Программа в режиме реального времени подскажет, как будут деформироваться черты лица при определенных действиях. 

Пример фотографии для обучения программы

«Программа сможет предоставить медицинским работникам рекомендации о том, какой объем ботулотоксина можно ввести в область губ, чтобы они не потеряли способности изменять форму в процессе изменения мимики», – отметили в пресс-службе Пермского Политеха.

Аналогичные возможности будут доступны для подготовки к стоматологическим операциям.

«Благодаря разработке пациент увидит свое лицо до проведения манипуляций, а также сможет понять, как будут двигаться мышцы», – подчеркнул доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Владислав Никитин

Предполагается, что программный комплекс будет показывать изменение лица с учетом возраста, добавили в пресс-службе университета.

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Фото на обложке: пресс-служба Пермского Политеха

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