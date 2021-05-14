В России разрабатывают технологию, которая покажет изменение черт лица после инъекций ботокса

Ученые Пермского политехнического университета работают над создание технологии, которая предскажет изменение черт лица после инъекций ботокса и стоматологических операций, сообщили в пресс-службе университета. По словам создателей, эта технология не имеет мировых аналогов.
Чтобы увидеть последствия вмешательства, например, при введении ботокса в губы, врачу нужно будет загрузить несколько фотографий пациента и спланировать операцию. Программа в режиме реального времени подскажет, как будут деформироваться черты лица при определенных действиях.
Пример фотографии для обучения программы
«Программа сможет предоставить медицинским работникам рекомендации о том, какой объем ботулотоксина можно ввести в область губ, чтобы они не потеряли способности изменять форму в процессе изменения мимики», – отметили в пресс-службе Пермского Политеха.
Аналогичные возможности будут доступны для подготовки к стоматологическим операциям.
«Благодаря разработке пациент увидит свое лицо до проведения манипуляций, а также сможет понять, как будут двигаться мышцы», – подчеркнул доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Владислав Никитин
Предполагается, что программный комплекс будет показывать изменение лица с учетом возраста, добавили в пресс-службе университета.
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