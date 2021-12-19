Facebook погасил штрафы на 17 млн рублей

Социальная сеть Facebook выплатила 17 млн рублей штрафа, который был назначен за отказ удалять запрещенный контент. Таким образом, весь штраф был выплачен.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов, все исполнительные производства против американской компании в настоящий момент закрыты.

Судебные приставы в конце октября открыли четыре дела о принудительном взыскании штрафов с Facebook на 3 млн, 4 млн и дважды по 5 млн рублей.

Санкции были назначены Таганским судом Москвы за отказ удалять информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законом РФ.

Ранее стало известно, что Telegram выплатил 15 млн рублей штрафов по всем шести исполнительным делам, возбужденным в отношении компании.

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