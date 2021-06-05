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Facebook продлила блокировку Дональда Трампа и изменила правила публикаций для политиков

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Социальная сеть Facebook продлила приостановку действия аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на два года и переоценила свои правила в отношении публикаций политиков, сделав их более универсальными для всех пользователей.

Facebook продлила блокировку Дональда Трампа и изменила правила публикаций для политиков

Компания переоценила решение о блокировке аккаунта Трампа, чтобы понять, привели ли эти действия к снижению риска для общественной безопасности, сказал вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг. Теперь действующая блокировка аккаунта Трампа должна закончится 7 января 2023 года.

Дональд Трамп в заявлении для The Verge назвал решение Facebook «оскорблением» своих сторонников. Он добавил, что компании «нельзя позволить избежать наказания за счет цензуры и замалчивания».

Решение сопровождается более широкими изменениями в политике Facebook в отношении публикации контента. Социальная сеть по-прежнему будет оставлять некоторый контент с нарушениями, если речь идет о «необходимости освещения в СМИ или важности для общественных интересов». Однако в дальнейшем политики будут подчиняться тем же правилам работы с контентом, что и другие пользователи. Это резко отличается от предыдущей политики Facebook, которая в основном защищала должностных лиц от принудительного подчинения правилам, отмечает The Verge.

«При оценке контента на предмет новостной привлекательности мы не будем относиться к контенту, опубликованному политиками, иначе, чем к опубликованному кем-либо еще, — написал Ник Клегг. — Вместо этого мы просто применим наш тест балансировки новостной ценности в равной степени ко всему контенту. Так мы поймем, перевешивает ли ценность контента для общественных интересов потенциальный риск причинения вреда, если оставить его в стороне».

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Facebook внес изменения в свою политику в ответ на запрос Наблюдательного совета — группы экспертов по правам человека, которую компания финансировала для вынесения суждений по спорным решениям в отношении контента. Правление попросило Facebook пересмотреть свои рекомендации по уточнению статуса учетной записи Трампа, а также изменить отношение к политикам, отличное от отношения к другим пользователям.

Ранее руководство Facebook, объясняя особые правила соцсети для политиков, отмечало, что выступления политиков служат общественным интересам и частные компании не должны вмешиваться в этот контент, если речь не идет об исключительных обстоятельствах.

Применяя к аккаунтам политиков потенциально более жесткую модерацию в будущем, компания может вызвать еще большее недовольство со стороны правительств, которые уже угрожают технологическим компаниям из-за цензуру политических высказываний, пишет The Verge.

Фото: nevodka / Shutterstock

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