Facebook продлила блокировку Дональда Трампа и изменила правила публикаций для политиков

Социальная сеть Facebook продлила приостановку действия аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на два года и переоценила свои правила в отношении публикаций политиков, сделав их более универсальными для всех пользователей.

Компания переоценила решение о блокировке аккаунта Трампа, чтобы понять, привели ли эти действия к снижению риска для общественной безопасности, сказал вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг. Теперь действующая блокировка аккаунта Трампа должна закончится 7 января 2023 года.

Дональд Трамп в заявлении для The Verge назвал решение Facebook «оскорблением» своих сторонников. Он добавил, что компании «нельзя позволить избежать наказания за счет цензуры и замалчивания».

Решение сопровождается более широкими изменениями в политике Facebook в отношении публикации контента. Социальная сеть по-прежнему будет оставлять некоторый контент с нарушениями, если речь идет о «необходимости освещения в СМИ или важности для общественных интересов». Однако в дальнейшем политики будут подчиняться тем же правилам работы с контентом, что и другие пользователи. Это резко отличается от предыдущей политики Facebook, которая в основном защищала должностных лиц от принудительного подчинения правилам, отмечает The Verge.

«При оценке контента на предмет новостной привлекательности мы не будем относиться к контенту, опубликованному политиками, иначе, чем к опубликованному кем-либо еще, — написал Ник Клегг. — Вместо этого мы просто применим наш тест балансировки новостной ценности в равной степени ко всему контенту. Так мы поймем, перевешивает ли ценность контента для общественных интересов потенциальный риск причинения вреда, если оставить его в стороне».

Facebook внес изменения в свою политику в ответ на запрос Наблюдательного совета — группы экспертов по правам человека, которую компания финансировала для вынесения суждений по спорным решениям в отношении контента. Правление попросило Facebook пересмотреть свои рекомендации по уточнению статуса учетной записи Трампа, а также изменить отношение к политикам, отличное от отношения к другим пользователям.

Ранее руководство Facebook, объясняя особые правила соцсети для политиков, отмечало, что выступления политиков служат общественным интересам и частные компании не должны вмешиваться в этот контент, если речь не идет об исключительных обстоятельствах.

Применяя к аккаунтам политиков потенциально более жесткую модерацию в будущем, компания может вызвать еще большее недовольство со стороны правительств, которые уже угрожают технологическим компаниям из-за цензуру политических высказываний, пишет The Verge.

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