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Facebook продлил блокировку аккаунта Дональда Трампа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Надзорный совет Facebook в среду принял решение оставить аккаунт Дональда Трампа заблокированным. Для общения со сторонниками бывший президент США, которого забанили в соцсети за подстрекательство к беспорядкам, создал собственный ресурс.

Facebook продлил блокировку аккаунта Дональда Трампа

Вместе с тем совет Facebook настоял, чтобы в течение шести месяцев было принято решение о дальнейших действиях в отношении аккаунта – заблокировать его навсегда или нет.

«Санкции Facebook, как правило, включают удаление нарушающего правила контента, установление ограниченной по времени блокировки, а также перманентное отключение страницы и аккаунт», – цитируют РИА Новости выдержку из решения совета.

Дональда Трампа «забанили» в Facebook 7 января 2021 года. Бывшего президента США обвинили в подстрекательстве к массовым беспорядкам, случившимся в Капитолии во время президентских выборов Соединенных Штатах. Аккаунты Трампа также заблокированы в Twitter, Instagram, Youtube и других соцсетях.

4 мая Трамп запустил собственный ресурс для общения со сторонниками.

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Фото на обложке: Evan El-Amin / Shutterstock.com

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