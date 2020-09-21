Facebook запустил программу защиты от нелегального копирования постов
Facebook запустил программу защиты авторских прав под названием Rights Manager («Менеджер по авторским правам»). Инструмент поможет защитить изображения из постов от нелегального копирования. Об этом компания сообщает в своем блоге.
Rights Manager использует технологию сопоставления изображений, чтобы защитить опубликованные в Facebook и Instagram изображения от нежелательного копирования.
Чтобы получить доступ к «Менеджеру по правам», администратор страницы может подать заявку на контент, который он создал и хочет защитить. Программа найдет совпадающие изображения в Facebook и Instagram. В настройках можно задать географические пределы поиска — от всего мира до определенных городов и стран.
Если система нашла совпадения с заданным контентом, появляется несколько опций на выбор:
- мониторинг контента;
- блокировка неправомерно скопированного поста;
- дистанционное добавление в чужой пост ссылки на первоисточник;
- указание, что это доверенный партнер, который может копировать указанные изображения.
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