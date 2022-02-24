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Facebook начал блокировать страницы российских СМИ с новостями о военной операции на Украине

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook начал блокировать аккаунты российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине. В МИА «Россия сегодня» назвали ситуацию «вопиющей», а в Роскомнадзоре призвали переходить на «отечественные интернет-ресурсы». Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

Facebook начал блокировать страницы российских СМИ с новостями о военной операции на Украине

Facebook заблокировал на 90 дней аккаунт агентства «РИА Новости», на котором публикуются новости о военной операции на Украине. Под ограничения также попала страница телеканала «Звезда» в социальной сети.

«Это вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети», – прокомментировали ситуацию в МИА «Россия сегодня».

В Роскомнадзоре призвали российских интернет-пользователей переходить на «отечественные ресурсы» и социальные сети.

Россияне в комментариях к новостям высказывают опасения, что блокировка аккаунтов российских СМИ обернется ответными мерами со стороны Роскомнадзора, который может применить санкции в виде блокировки иностранных соцсетей и сервисов в России.

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Фото на обложке: Novikov Aleksey / Shutterstock

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