Facebook начал блокировать страницы российских СМИ с новостями о военной операции на Украине

Facebook начал блокировать аккаунты российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине. В МИА «Россия сегодня» назвали ситуацию «вопиющей», а в Роскомнадзоре призвали переходить на «отечественные интернет-ресурсы». Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.
Facebook заблокировал на 90 дней аккаунт агентства «РИА Новости», на котором публикуются новости о военной операции на Украине. Под ограничения также попала страница телеканала «Звезда» в социальной сети.
«Это вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети», – прокомментировали ситуацию в МИА «Россия сегодня».
В Роскомнадзоре призвали российских интернет-пользователей переходить на «отечественные ресурсы» и социальные сети.
Россияне в комментариях к новостям высказывают опасения, что блокировка аккаунтов российских СМИ обернется ответными мерами со стороны Роскомнадзора, который может применить санкции в виде блокировки иностранных соцсетей и сервисов в России.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Novikov Aleksey /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правительство пообещало защитить российские компании, попавшие под санкции
- 2 Uber и McDonald’s прекратили работать на Украине
- 3 Чехия первой среди стран Европы прекратила выдачу виз россиянам
- 4 В России в несколько раз вырос спрос на ж/д-билеты после закрытия аэропортов
- 5 Сервисы доставки предупредили о возможных задержках заказов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022