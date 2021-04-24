Топ-менеджеров Facebook, Twitter и YouTube вызвали на слушания в Сенат США

В начале следующей недели руководители подразделений Facebook, Twitter и YouTube примут участие в судебных слушаниях в Сенате, связанных с влиянием алгоритмических рекомендаций на вопросы экстремизма и дезинформации, сообщает Politico.

Слушания, на которые вызвали топ-менеджеров интернет-компаний, состоятся 27 апреля. На встрече будут представлены показания вице-президента по контент-политике Facebook Моники Бикерт, главы отдела государственной политики США в Twitter Лорен Калбертсон и руководителя отдела государственной политики в Северной и Южной Америке YouTube Александры Вейч. Кроме того, будут приглашены несколько независимых экспертов, в том числе бывший специалист по этике дизайна Google Тристан Харрис.

Цель слушаний — сосредоточить внимание на общих структурных вопросах компаний. «Мы делаем это отчасти потому что хотим, чтобы это было не столько похоже на рассмотрение жалоб, когда люди просто жалуются на платформы генеральным директорам», — сказал Politico один из помощников группы Конгресса.

Законодателей интересует вопрос использования рекомендательных систем интернет-компаниями с точки зрения проблем, связанных с экстремизмом и дезинформацией.

В январе представители Конгресса Том Малиновски (штат Нью-Джерси) и Анна Г. Эшу (штат Калифорния) направили серию писем генеральным директорам Facebook, Twitter и YouTube. В них они призывали руководителей внести существенные изменения в рекомендательные системы соцсетей.

Некоторые эксперты опасаются, что законодатели могут не обратить внимание на некоторые другие важные аспекты, сосредоточившись только на рекомендательных алгоритмах. Ранее исследователь из Стэнфорда Бекка Льюис написала, что весь YouTube, а не только рекомендательные алгоритмы, является средством распространения ультраправой пропаганды. Программное обеспечение играет определенную роль, но это только один из факторов, усиливающий общую идеологию, полагает автор. Способ продвижения односторонних отношений между фанатами и создателями контента на YouTube — важный аспект возможности для платформы использовать радикализацию людей, считает она.

В Конгрессе сообщили, что в будущем в Сенат могут вызвать руководителей компаний — Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сьюзен Войчицки.

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