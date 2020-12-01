10 главных трендов Facebook, которые сохранятся в 2021 году

Facebook – одна из крупнейших рекламных платформ. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами социальной сети, бизнесу нужно знать о самых актуальных трендах, особенно о тех, которые сохранятся и в 2021 году.

Facebook Live

Из-за ограничений пользователи все чаще общаются через Facebook Live.

Во 2 кв. 2020 года использование сервиса выросло на 26,9% к прошлому году и на 126% за последние четыре месяца. Несмотря на то, что в 2019 году его популярность во 2 кв. также увеличилась, в этом году тренд был не так сильно выражен. Это указывает на то, что рост в 2020 году не был результатом сезонных факторов.

На Facebook Live во 2 кв. 2020 года пришелся почти 1% от всех брендированных постов в социальной сети. Значит, бренды начинают понимать, какие преимущества этот инструмент дает для поддержания контакта с потребителями.

Экосистема AR

Рынок технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) в 2020 году достигнет $18,8 млрд. Они могут оказать серьезное влияние на развитие трендов Facebook.

В настоящее время студия Spark AR от Facebook пользуется огромной популярностью среди пользователей. На сегодняшний день почти полмиллиона авторов из 190 стран использовали его для создания и публикации более 1,2 млн AR-эффектов на Facebook и Instagram.

Только в 3 кв. 2020 года AR-эффекты, опубликованные более чем 150 аккаунтами, собрали более миллиарда просмотров.

Видеомаркетинг

Видео уже давно стали любимым видом контента потребителей в социальных сетях. Неудивительно, что на фоне растущего спроса видео в Facebook продолжат быть частью главной маркетинговой стратегии брендов.

На Facebook публикуется все больше видео. Фактически они составляют 17% контента, занимая второе место по популярности после фото, на долю которых приходится 70% всех публикаций.

Если вы собираетесь использовать этот тренд, то помните: лучше всего работают видео длиной от 65 секунд до 5 минут.

Пользовательские сообщества по интересам

Невозможно отрицать силу общих интересов, которые объединяют и объединяют незнакомых пользователей из всех слоев общества и со всего земного шара.

Группы в Facebook — яркое тому подтверждение. Сейчас в социальной сети более 10 млн групп, которые посещают до 1,4 млрд пользователей в месяц.

Представитель бренда может не только создать собственную группу в Facebook, чтобы общаться со своими покупателями, но и присоединиться к другим сообществам, чтобы взаимодействовать с ними.

Согласно исследованиям, взаимная природа этих групп, бескорыстность их участников и готовность помочь являются факторами, определяющими их популярность.

Онлайн-шоппинг

Это один из самых очевидных трендов Facebook.

В течение многих лет интернет-магазины были неотъемлемой частью жизни потребителя. Во время пандемии офлайн-магазины закрылись, а потребители стали проводить намного больше времени дома, и у малого бизнеса появилось больше возможностей заработать в интернете.

Поэтому в начале 2020 года Facebook запустила сервис Facebook Shops, который позволяет продавцам создавать собственные интернет-магазины. Его задача — «вдохновить людей на шопинг и упростить покупку и продажу онлайн».

Можно ожидать, что в следующем году все больше компаний будут применять Facebook Shops в качестве дополнительного канала продаж и использовать преимущества базы из 2,6 млрд пользователей.

Реклама в ленте новостей

Facebook — одна из лучших социальных сетей для маркетинга, и важно знать не только ее тренды, но и рекламную тактику других брендов.

В 2021 году все больше компаний будут фокусировать рекламную стратегию на новостной ленте Facebook.

По последним данным, в 3 кв. 2020 года на рекламу в новостной ленте компании тратили 58,2% своего маркетингового бюджета.

Неудивительно, что бренды выбирают именно этот тип размещения. CTR (click-through ratio, кликабельность) рекламы в новостной ленте Facebook — 1,82%. Для сравнения, CTR видео Facebook и встроенной рекламы составил 0,85% и 0,65% соответственно.

Чат-боты

Потребители хотят, чтобы быстрой и легкой была не только доставка продукта, но и общение с бизнесом. Именно поэтому индустрия чат-ботов процветает.

Согласно данным BusinessInsider, рынок чат-ботов вырастет с $2,6 млрд в 2019 году до $9,4 млрд к 2024 году.

Можно ожидать, что этот инструмент будут использовать еще больше компаний — сейчас в мессенджере Facebook уже 40 млн корпоративных ботов. При этом каждый месяц через мессенджер отправляется 20 млрд сообщений.

Также Facebook постоянно работает над улучшением сервиса обмена сообщениями как для бизнеса, так и для потребителей. Его новейшие функции дают потребителям возможность назначать встречи через мессенджер, а компаниям — создавать кампании по лидогенерации в самом мессенджере.

Поддержка малого бизнеса

Малый бизнес особенно пострадал от экономического спада, вызванного пандемией. Согласно недавнему опросу, практически каждое третье предприятие малого и среднего бизнеса называет одной из главных проблем ограничение доступа к кредитам.

Поэтому в начале этого года Facebook объявил, что выплатит гранты на $100 млн для 30 тысяч предприятий по всему миру, чтобы помочь им пережить этот трудный период.

Эксперты прогнозируют, что пандемия COVID-19 продлится до 2021 года. Можно ожидать, что Facebook и дальше будет оказывать помощь компаниям, чтобы они продолжали рекламировать свой бизнес в социальной сети.

Пользовательский контент

Созданный пользователями контент всегда был одной из самых эффективных и популярных форм маркетинга.

Большую часть этого года студии продакшена и звукозаписи были закрыты, и возможности компаний создавать видео были ограничены. Из-за этого брендам пришлось искать альтернативы, и пользовательский контент начал быстро набирать популярность.

Это особенно заметно на Facebook. Последний анализ показывает, что количество просмотров видео, созданных не брендами, выросло более чем в два раза с 223 млрд в январе 2020 года до 495 млрд в августе 2020 года.

Использование хэштегов для улучшения охвата

Хэштеги появились в Twitter более 10 лет назад, и с тех пор используются на разных платформах и даже вышли в офлайн. Сегодня они доступны на Instagram, LinkedIn и даже Facebook.

Но этим все не ограничилось. Сейчас Facebook работает над расширением функционала хэштегов, которые должны помочь пользователям повысить охват и стимулировать вовлеченность.

Более того, вводятся рекомендации хэштегов, основанные на интеллектуальном вводе текста. Поскольку нововведение еще тестируется, вполне вероятно, что это только начало работы в этом направлении.

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Фото на обложке: Monthira / Shutterstock