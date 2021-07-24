Facebook запустила облачные игры для устройств Apple

Facebook представила облачный игровой сервис для iPhone и iPad, который будет работать через веб-приложение.

Сервис позволит пользователям играть в простые веб-игры — Solitaire и Match-threes, а также транслировать более графически насыщенные игры — например, гонки.

Пользователи смогут добавлять приложение на свои экраны как родное приложение Apple.

При этом правила Apple запрещают сторонним разработчикам — таким как Facebook — перенаправлять пользователей своих приложений на сайты с возможностью покупки, которые не принадлежат Apple, пишет The Verge.

Это огромная проблема не только для Facebook, но и для игровых компаний. Против контроля Apple за платежами iOS выступает компания Epic.

Библиотека онлайн-игр Facebook использует систему пользовательских платежей соцсети под названием Facebook Pay для приема внутриигровых покупок.

«Мы пришли к такому же выводу, что и другие: веб-приложения — единственный вариант для потоковой передачи облачных игр на iOS на данный момент, — сказал The Verge вице-президент Facebook по играм Вивек Шарма. — Как отмечали многие, политика Apple по разрешению облачных игр в AppStore вообще не позволяет многого. Требование Apple, чтобы каждая облачная игра имела свою страницу, проходила проверку и появлялась в списках результатов поиска, противоречит целям облачных игр. Эти препятствия означают, что игроки не могут открывать новые игры, играть на разных устройствах и мгновенно получать доступ к высококачественным играм в собственных приложениях iOS — даже те, кто не использует новейшие и самые дорогие устройства».

Решение Facebook перенести свою игровую платформу на iOS напоминает подход Amazon и Microsoft, которые также выпустили Progressive Web Apps для соответствующих облачных игровых сервисов.

С помощью приложения Facebook нашла решение для загрузки облачных игр на iOS, отмечает The Verge. Браузер Safari от Apple по-прежнему накладывает большие ограничения на онлайн-игры: в нем по умолчанию отключен звук, игры не могут отправлять push-уведомления, графические возможности сильно ограничены.

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