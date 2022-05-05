Сооснователь «Островка» Сергей Фаге сообщил о выходе из-под домашнего ареста

Сооснователь «Островка» и бизнесмен, известный как «биохакер» Сергей Фаге опубликовал пост, в котором рассказал о выходе из-под домашнего ареста. Фаге арестовали в «Домодедово» в сентябре прошлого года – при нем нашли наркотики и психотропные вещества.

Предприниматель из Кремниевой долины Сергей Фаге опубликовал первый пост после того, как его арестовали в аэропорту Домодедово в сентябре прошлого года, в котором рассказал, как пережил 8 месяцев домашнего ареста.

Сергея Фаге задержали в Домодедово по его возвращении из Швейцарии. При Фаге нашли запрещенные вещества психотропные вещества. В итоге на Фаге завели уголовное дело о контрабанде наркотиков, за которое предпринимателя могли отправить в тюрьму на срок до 20 лет.

Фаге в посте рассказал, что его «путешествие длиной 8 месяцев» закончилось, и несколько дней назад «его решили пощадить».

«Всем, от судьи до прокурора, стало очевидно, что я не какой-то крупный коммерческий контрабандист наркотиков, а просто человек, допустивший ошибку по неосторожности, к тому же имеющий какие-то законно прописанные лекарства», – написал бизнесмен.

Домашний арест Фаге отбывал в Москве. Первый месяц, отметил предприниматель, его «перебрасывали из одной камеры в другую».

«Разнообразие эмоций было просто невероятным», – подчеркнул Фаге.

Он рассказал, что пока находился под арестом, занимался работой над своими стартапами – сбором средств, рекрутингом, коучингом руководителей. В период отбывания домашнего ареста Фаге пережил депрессию, пояснил он, с которой ему помогли справиться друзья и близкие.

«Я пережил некоторые из самых серьезных психологических прорывов в своей жизни, а также большую переоценку того, что я считаю ценным», – отметил Сергей Фаге.

Сейчас Фаге «в порядке», уточнил он. О конкретных планах по дальнейшему ведению бизнеса и развитию стартапов Фаге не рассказал.

Сооснователь сервиса бронирований «Островок» Сергей Фаге известен тем, что занимался «биохакингом» – испытывал на себе различные препараты, в том числе запрещенные. По утверждению из статьи Фаге, использование некоторых из этих препаратов давало ему преимущество в разных сферах общественной и социальной жизни.

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