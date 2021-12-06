Эксперты обнаружили поддельные сайты российских СМИ, публикующие фейковые новости

Мошенники начали создавать поддельные сайты популярных российских СМИ и распространять на них фейковые новости. Таким образом преступники могут повлиять на котировки ценных акций компаний, деловую репутацию жертвы или ввести в заблуждение партнеров того или иного предприятия.

С ноября 2021 года в интернете стали появляться сайты, публикующие фейковые новости от имени российских СМИ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Infosecurity. Специалисты обнаружили поддельные страницы таких изданий, как «Коммерсант», Lenta, Meduza (признано иностранным агентом).

Доменные имена поддельных ресурсов имитируют настоящие (например, kommersant.io вместо kommersant.ru), а оформление индентичное оригиналу. Кроме того, убедительности фейковым страницам прибавляет и то, что все ссылки на них переводят пользователя на настоящий сайт.

По данным экспертов, перечень таких СМИ пополняется. Так, например, совсем недавно появился сайт BBC.

В Infosecurity a Softline указали, что все фейковые страницы созданы при помощи Telegram-бота, о запуске ранее объявил создатель другого нашумевшего проекта «Глаз бога» Евгений Антипов.

Аналитики отмечают, что злоумышленники используют сервис в корыстных целях. От имени СМИ они создают и распространяют новости, которые призваны повлиять на котировки ценных бумаг, ввести в заблуждение партнеров тех или иных компаний, опорочить достоинство человека или повлиять на деловую репутацию организации-жертвы.

В основном такие новости распространяются в мессенджерах и соцсетях. В Infosecurity уже получали жалобы на распространение фейков от своих клиентов.

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