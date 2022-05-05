Продажи одежды в России упали на четверть

В России практически на 25% год к году снизились продажи одежды. К этому привело закрытие крупнейших иностранных брендов: H&M, Zara, Levi's, Mango и др. Россияне медленно переходят на отечественные марки, однако участники рынка готовятся к затяжному кризису из-за падения доходов и неопределенности.

С 21 февраля по 13 марта россияне потратили на 14-20% больше в иностранных fashion-сетях. Аналитики компании Platforma связали это с желанием покупателей запастись одеждой определенных марок, которые объявили о приостановке деятельности в России, пишет «Коммерсантъ».

Замену международным брендам покупатели начали искать только к началу апреля. К этому времени продажи в отечественных одежных сетях выросли на 14-28% год к году.

Глава Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс сказала, что на крупные fashion-сети, приостановившие работу в России, в 2021 году приходилось около 20% объема рынка российской модной розницы, который оценивался в 2,69 трлн рублей. И поэтому логично, что приостановка деятельности этих магазинов привела к падению продаж.

Она также добавила, что из-за возникшей неопределенности активность покупателей уже снизилась, ведь одежда имеет наименьший приоритет среди потребностей жителей страны. По данным NielsenIQ, покупка новой одежды — самый частый способ экономии у россиян, который выбирают 70% респондентов.

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