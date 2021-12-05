Эксперты объяснили, как в России воруют и подделывают QR-коды

За время пандемии в России успел сформироваться теневой рынок фальшивых и украденных QR-кодов. В руки злоумышленников попадают не только деньги, но и личные данные россиян, которые решили получить код в обход законодательства страны.

Чаще всего в России используют фальшивые QR-коды, которые ведут на поддельные сайты проверки, внешне не отличимые от настоящих, а также украденные QR-коды, сообщают «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

В первом случае проверяющий без особого труда может проверить подлинность QR-кода: достаточно внимательнее изучить адрес страницы, на которую он ведет.

А внешне такие страницы почти не отличить от оригинальных, к тому же на них в том числе указаны личные данные «владельца» QR-кода.

Кстати, мошенники вполне могут воспользоваться этими личными данными, например, для шантажа купившего подделку. Причем нередки случаи, когда они, получив личную информацию покупателя, даже не отправляли ему QR-код.

Во втором случае это почти невозможно, утверждает Голованов, если только проверяющий не попросит у того, кто предъявляет QR-код, документы, подтверждающие личность.

Оба варианта распространены в стране, и правовой статус QR-кодов не до конца очевиден.

Тем не менее, использование QR-кода, ведущего на страницу с поддельным сертификатом вакцинации, подпадает под по п. 5 ст. 327 УК РФ и грозит наказанием от штрафа в размере 80 тыс. рублей до ареста на срок до шести месяцев.

Но наказание не предусмотрено, если QR-код не содержит ссылок на поддельные официальные документы (к которым как раз и относится справка о вакцинации).

Использование же чужого QR-кода карается административным штрафом: от 2 до 6 тыс. рублей для физического лица и от 60 тыс. до 100 тыс. рублей для юридического.

Важно помнить, что ваш QR-код тоже может быть украден.

Способов для этого существует немало, например, его могут банально сфотографировать на улице в момент, когда вы его кому-то показываете.

А хранятся они не только на сайте госуслуг, но также в почтовых ящиках и в памяти смартфонов, так что не стоит забывать и о базовых правилах личной кибербезопасности.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Sergey Bezgodov/Shutterstock