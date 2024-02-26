Белорусский стартап Fams привлек $400 тыс. от управляющего партнера Flint Capital Смирнова и других

Белорусский стартап Fams привлек $400 тыс. от управляющего партнера Flint Capital Дмитрия Смирнова и других. Деньги потратят на разработку и продвижение продуктов, привлечение пользователей и исследование новых международных рынков.
Белорусский стартап Fams привлек $400 тыс. в pre-seed раунде инвестиций, который возглавили американский фонд Smok Ventures, бизнес-ангел Андрей Авсиевич, управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов. Об этом пишет IT Logs.
Fams разработала приложение для родителей и детей, которое с помощью чат-бота на основе ИИ дает советы по решению семейных проблем. Также приложение предлагает персональные программы для развития ребенка и формирования у него здоровых привычек.
Стартап планирует направить средства на разработку и продвижение продуктов, привлечение пользователей и исследование международных рынков.
Fams основали Елена Малютина и Дарья Колковская, которые являются в компании генеральным и операционным директором соответственно.
Фото на обложке: wing-wing /
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