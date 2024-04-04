ФАС потребовала от Apple объяснить позицию по отсутствию доступа у россиян к Apple Pay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от Apple объяснить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Ведомство отмечает, что сейчас российские пользователи iOS-устройств «фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты».
Apple, добавляют в ФАС, удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет установку на свои устройства приложенийне из App Store.
Система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты таких банков, перечисляют в ведомстве: «Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay. Это делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и др».
В антимонопольном ведомстве считают, что в действиях компании есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.
ФАС направила Apple письмо о необходимости представить подробную мотивированную позицию по перечисленным выше вопросам.
- Apple запретила добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в свой платежный сервис Apple Pay еще в марте 2022 года. Российские банки после этого начали выпускать альтернативу системе беконтактных платежей — платежные стикеры, которые крепятся на смартфон или чехол и имеют функционал для бесконтактной оплаты. Такие стикеры есть у «Тинькофф», «Сбера», «Альфа-Банка» и других банков.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ФАС начала проверки «Перекрестка», «Магнита», «Ашана» и других торговых сетей из-за цен на яйца
- 2 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 3 Как использовать ИИ: 9 советов от руководителей известных компаний
- 4 Apple добавит в iOS 17.5 систему защиты от устройств для слежения
- 5 Как изменится iPhone, если Apple проиграет суд по антимонопольному иску
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024