ФАС потребовала от Apple объяснить позицию по отсутствию доступа у россиян к Apple Pay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от Apple объяснить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ведомство отмечает, что сейчас российские пользователи iOS-устройств «фактически не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты».

Apple, добавляют в ФАС, удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Также компания не позволяет установку на свои устройства приложенийне из App Store.

Система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты таких банков, перечисляют в ведомстве: «Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для системы Apple Pay. Это делает невозможным использование на устройствах Apple систем бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и др».

В антимонопольном ведомстве считают, что в действиях компании есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС направила Apple письмо о необходимости представить подробную мотивированную позицию по перечисленным выше вопросам.

Apple запретила добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в свой платежный сервис Apple Pay еще в марте 2022 года. Российские банки после этого начали выпускать альтернативу системе беконтактных платежей — платежные стикеры, которые крепятся на смартфон или чехол и имеют функционал для бесконтактной оплаты. Такие стикеры есть у «Тинькофф», «Сбера», «Альфа-Банка» и других банков.

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