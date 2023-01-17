ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы.

О назначении штрафа в отношении американской корпорации Apple говорится в заявлении ФАС.

Apple признана нарушителем антимонопольного законодательства РФ в части злоупотребления доминирующем положением на рынке. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы, пояснили в ФАС.

Компания требовала, чтобы разработчики удалили ссылки на свои ресурсы для оплаты приложений и изменили регистрационную форму так, чтобы она не вела на внешние сайты, говорится в сообщении ведомства.

Сумма штрафа составляет 1,177 млрд рублей, или около $17 млн. Apple обязана оплатить штраф в течение двух месяцев со дня вступления в силу документа о его назначении.

В 2022 году ФАС вынесла предупреждение в отношении Google за навязывание своей платежной системы. Корпорация исполнила требование и убрала запрет на использование сторонних платежных систем.

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