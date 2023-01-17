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ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы.

ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей

О назначении штрафа в отношении американской корпорации Apple говорится в заявлении ФАС.

Apple признана нарушителем антимонопольного законодательства РФ в части злоупотребления доминирующем положением на рынке. Компания навязывала российским разработчикам приложений использование своей платежной системы, пояснили в ФАС.

Компания требовала, чтобы разработчики удалили ссылки на свои ресурсы для оплаты приложений и изменили регистрационную форму так, чтобы она не вела на внешние сайты, говорится в сообщении ведомства.

Сумма штрафа составляет 1,177 млрд рублей, или около $17 млн. Apple обязана оплатить штраф в течение двух месяцев со дня вступления в силу документа о его назначении.

В 2022 году ФАС вынесла предупреждение в отношении Google за навязывание своей платежной системы. Корпорация исполнила требование и убрала запрет на использование сторонних платежных систем.

Фото на обложке: Heerapix / Shutterstock

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