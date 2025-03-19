ФАС высказалась о специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам. Об этом служба сообщила в письме аппарату кабмина в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований, пишут «Ведомости». Документ есть в распоряжении газеты.

Позиция ФАС. В ФАС также считают, что не нужно вводить отдельное понятие «крупные платформы». Регулятор указал, что закон о конкуренции уже запрещает любые действия операторов маркетплейсов, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы покупателей. Документ регулирует понятие и признаки доминирующего положения цифровых платформ и предусматривает ответственность за злоупотребление им, считают в службе.

Регулятор при этом отметил, что в законопроекте о платформенной экономике нужно прописать механизм, при котором установление селлером минимальной цены на товар не будет считаться формой согласия на автоакции. Сейчас маркетплейсы устанавливают скидки автоматически за счет продавца, если он «не снимет галочку вовремя», пишут «Ведомости». Ранее ФАС обязала Wildberries и Ozon разработать прозрачный механизм скидок, который будет действовать с согласия продавцов.

Мнение участников рынка. Ассоциация компаний розничной торговли считает приоритетными вопросы антимонопольного регулирования цифровых платформ — нужно устранить дисбаланс между площадками и другими участниками сферы торговли, говорит председатель президиума ассоциации Станислав Богданов.

Он добавил, что для быстрого реагирования и пресечения случаев недобросовестного поведения со стороны бизнеса есть требования закона о торговле, однако интересы участников рынка в отношениях с крупными маркетплейсами защищены значительно в меньшей степени, а оперативных инструментов ограничения рыночной силы маркетплейсов сейчас нет.

Конкретные меры. Говоря о конкретных мерах, Богданов заявил, что нужно отдельно регулировать как участие продавцов в автоакциях, так и инвестиции площадок в скидки на товары. Кроме этого, всегда нужно заблаговременно получать разрешение продавца, а также регулировать скидки маркетплейсов для товаров селлеров, чтобы устранять ценовой демпинг, считает эксперт.

В середине февраля «Ведомости» написали, что продавцы на маркетплейсах смогут запрещать устанавливать скидки на свои товары — такая мера содержится в доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ. Также, если его примут в нынешнем виде, селлеры смогут установить минимальные цены, ниже которых стоимость товаров снизить будет нельзя.

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