ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон». Оно касалось предварительного согласия на заключение операторами соглашения о совместной деятельности на территории страны по построению сетей стандарта 5G.

Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. Так, операторы связи, которые участвуют в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот для MVNO операторов связи.

«По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения», — подчеркнули в ФАС.

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Фото: Monster Ztudio/shutterstock