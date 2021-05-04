ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба России одобрила операторам связи заключение соглашения по строительству сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон». Оно касалось предварительного согласия на заключение операторами соглашения о совместной деятельности на территории страны по построению сетей стандарта 5G.
Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. Так, операторы связи, которые участвуют в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот для MVNO операторов связи.
«По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения», — подчеркнули в ФАС.
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Фото: Monster Ztudio/shutterstock
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