Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Федеральная антимонопольная служба России одобрила операторам связи заключение соглашения по строительству сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство

ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон». Оно касалось предварительного согласия на заключение операторами соглашения о совместной деятельности на территории страны по построению сетей стандарта 5G.

Соглашение содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. Так, операторы связи, которые участвуют в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот для MVNO операторов связи.

«По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения», — подчеркнули в ФАС.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Monster Ztudio/shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 The Boston Consulting Group спрогнозировала рост доли продаж электрокаров в России
  2. 2 Discord и Sony объявили о сотрудничестве
  3. 3 Манипулирование пользователями: эксперт объяснила резонанс с «платными» Facebook и Instagram
  4. 4 Более $250 млн: IT-компания Acronis привлекла новые инвестиции
  5. 5 Компания Verizon продает Yahoo и AOL
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Второй отбор в акселератор MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ