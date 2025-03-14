ФАС потребовала от Ozon и Wildberries раскрыть механизмы автоакций

Продавцы жаловались, что площадки без их согласия включают товары с низкой оборачиваемостью в акции. ФАС потребовала от маркетплейсов до конца марта предоставить продавцам «прозрачные и понятные механизмы акций». При наличии оснований служба готова возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В РАТЭК также пожаловались на автоматические скидки за счет самих маркетплейсов, которые приводят к искусственному демпингу площадок. В ФАС заявили, что пока изучают это практику, а «говорить о поднятии цен маркетплейсами до экономически обоснованного уровня преждевременно».

Будущее регулирование. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего разработку законопроекта «О платформенной экономике», уточнили, что одна из его статей «полностью посвящена регулированию процесса предоставления скидок». Согласно документу, снижение цен будет возможно только после уведомления селлера не позднее чем за 14 дней до начала акции и получения его согласия.

Представитель РАТЭК заявил, что предлагаемые меры недостаточны. «Общий объем ресурсов, которые маркетплейсы смогут выделять на скидки, не ограничен, поэтому они продолжат поддерживать монопольно низкие цены на товары, что запрещено торговым сетям», — отметил он, предложив установить порог скидок на уровне 10%.

Позиция рынка. В Wildberries предложение РАТЭК восприняли как требование установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса, усомнившись, что это поспособствует конкуренции. Там добавили, что ценообразование на платформе определяет продавец, а инвестиции маркетплейса делают товары доступнее для покупателей.

Что говорят эксперты? Директор департамента электронной коммерции OCS Евгений Кузьменко отметил, что маркетплейсы работают в условиях жесткой конкуренции и используют различные механизмы ценообразования, включая соинвестирование и скидки. Попытки ограничить скидки могут привести к появлению новых тактик, таких как кешбэк или промокоды, отметил эксперт.

4 февраля ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon, поскольку площадки автоматически включали товары в распродажи и устанавливали скидки без согласия продавцов. Антимонопольщики тогда обязали компании разработать прозрачный механизм скидок до 28 февраля.

В начале марта ФАС на месяц продлила срок исполнения требований к Ozon и Wildberries. В службе отметили, что «доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений».

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