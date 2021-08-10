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ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в сговоре на рынке брендовой продукции

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов. Антимонопольное ведомство подозревает Mercury в международном картеле на рынке элитной брендовой продукции, сообщила пресс-служба ФАС.

ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в сговоре на рынке брендовой продукции

Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку. В действиях организаций, по мнению антимонопольного ведомства, есть признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при продаже товаров онлайн.

Видео: Telegram-канал ФАС России

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в РФ составляет до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

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Фото: Pexels

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