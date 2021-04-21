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Открылся приём заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Forbes Woman объявил набор заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021. Партнёром премии, как и в прошлом году, стала ювелирная компания Mercury.

Открылся приём заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021

По словам главного редактора Forbes Woman Юлии Варшавской, в 2021 году организаторы премии планируют «сделать все то же самое, только круче», заявила Варшавская в Facebook. В состав экспертного жюри войдёт редакция Forbes, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и основательница сети фитнес-центров WorldClass Ольга Слуцкер

Премия будет вручена в трёх номинациях:

  • «Лучшее бизнес-решение»;
  • «Лучшая перестройка бизнеса»;
  • «Лучшая социально-благотворительная акция».

«Отдельно в 2021-м, в год науки и технологий, мы отметим женщину, которая совершила прорыв в этой области», — добавила Варшавская.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке. Сбор заявок продлится до 1 июня.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

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Фото: Forbes.

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