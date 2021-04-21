Открылся приём заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021

Forbes Woman объявил набор заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021. Партнёром премии, как и в прошлом году, стала ювелирная компания Mercury.
По словам главного редактора Forbes Woman Юлии Варшавской, в 2021 году организаторы премии планируют «сделать все то же самое, только круче», заявила Варшавская в Facebook. В состав экспертного жюри войдёт редакция Forbes, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и основательница сети фитнес-центров WorldClass Ольга Слуцкер
Премия будет вручена в трёх номинациях:
- «Лучшее бизнес-решение»;
- «Лучшая перестройка бизнеса»;
- «Лучшая социально-благотворительная акция».
«Отдельно в 2021-м, в год науки и технологий, мы отметим женщину, которая совершила прорыв в этой области», — добавила Варшавская.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке. Сбор заявок продлится до 1 июня.
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Фото: Forbes.
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