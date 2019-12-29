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В России нашли 1,5 млн автомобилей с неисправной системой безопасности

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Росстандарт выявил более 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности в России. Все они находятся в эксплуатации. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

В России нашли 1,5 млн автомобилей с неисправной системой безопасности

По данным Росстандарта, опасность несет неисправная подушка безопасности фирмы Tаkata, которая во время аварии может травмировать людей в салоне. Проблема подушек Takata заключается в блоке газогенератора, который от удара может взорваться и разлететься на металлические осколки, пояснил Кулешов.

Подушки Takata установлены в салонах более 20 автомобильных брендов, среди который Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Росстандарту удалось согласовать отзыв автомобилей только 5 марок - Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW.

Под угорозой автомобили, выпущенные в период с 2000 по 2014 год.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — заявил Кулешов.

Отзыв машин в России проводится в рамках глобальной кампании, которая в течение нескольких лет проходит по всему миру, отмечают «Известия». По данным Reuters, проблемные подушки Takata стоили жизни как минимум 24 автомобилистам, еще 290 получили травмы.

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