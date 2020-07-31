62% россиян опасаются потерять доход в этом году
Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, чего они опасаются больше всего. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Чего боятся россияне:
- потери дохода — 62%;
- потери работы — 19%;
- коронавируса — 13%;
- закрытия компании, в которой они работают — 6%.
При этом у 42% опрошенных нет накоплений на случай потери работы или дохода. 23% россиян смогут прожить на отложенные средства до трех месяцев, 22% — не больше месяца. Только 13% респондентов отметили, что смогут прожить на скопленные деньги более трех месяцев.
В случае потери работы и поиска нового места респонденты опасаются долгого нерабочего периода, ненадежных работодателей и задержек зарплаты, сложностей в новом коллективе и собеседований.
«Работа.ру» провела исследование в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех регионов страны.
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