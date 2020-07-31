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62% россиян опасаются потерять доход в этом году

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, чего они опасаются больше всего. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

62% россиян опасаются потерять доход в этом году

Чего боятся россияне: 

  • потери дохода — 62%;
  • потери работы — 19%;
  • коронавируса — 13%;
  • закрытия компании, в которой они работают — 6%. 

При этом у 42% опрошенных нет накоплений на случай потери работы или дохода. 23% россиян смогут прожить на отложенные средства до трех месяцев, 22% — не больше месяца. Только 13% респондентов отметили, что смогут прожить на скопленные деньги более трех месяцев. 

В случае потери работы и поиска нового места респонденты опасаются долгого нерабочего периода, ненадежных работодателей и задержек зарплаты, сложностей в новом коллективе и собеседований. 

«Работа.ру» провела исследование в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех регионов страны. 

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