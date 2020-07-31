62% россиян опасаются потерять доход в этом году

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, чего они опасаются больше всего. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Чего боятся россияне:

потери дохода — 62%;

потери работы — 19%;

коронавируса — 13%;

закрытия компании, в которой они работают — 6%.

При этом у 42% опрошенных нет накоплений на случай потери работы или дохода. 23% россиян смогут прожить на отложенные средства до трех месяцев, 22% — не больше месяца. Только 13% респондентов отметили, что смогут прожить на скопленные деньги более трех месяцев.

В случае потери работы и поиска нового места респонденты опасаются долгого нерабочего периода, ненадежных работодателей и задержек зарплаты, сложностей в новом коллективе и собеседований.

«Работа.ру» провела исследование в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех регионов страны.