Российские власти из-за санкций пересматривают стратегию низкоуглеродного развития страны, топ-менеджер Nestle предупреждает о росте стоимости продовольствия, Дерипаска обсуждает «добровольный сбор» в бюджет РФ, а RB продолжает следить за главными бизнес-событиями в России и в мире.

Изменение «зеленой» стратегии России, рост стоимости продуктов: главное для бизнеса 19 февраля