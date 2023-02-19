Изменение «зеленой» стратегии России, рост стоимости продуктов: главное для бизнеса 19 февраля

Ахмед Садулаев
Российские власти из-за санкций пересматривают стратегию низкоуглеродного развития страны, топ-менеджер Nestle предупреждает о росте стоимости продовольствия, Дерипаска обсуждает «добровольный сбор» в бюджет РФ, а RB продолжает следить за главными бизнес-событиями в России и в мире.
Изменение «зеленой» стратегии России, рост стоимости продуктов: главное для бизнеса 19 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Шри-Ланка обсуждает возможность прямых поставок нефти из РФ.
Россия
- Российские власти на фоне санкций пересматривают оперативный план стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года, рассказал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
- Политик добавил, что теперь стоит задача заменить западные инвестиции в «зеленую» экономику России отечественными финансовыми институтами и вложениями из Китая и арабских стран.
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту делового издания The Bell (признано иноагентом в РФ).
Бизнес
- Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер считает, что основные продукты питания продолжат дорожать в 2023 году.
- Миллиардер Олег Дерипаска готов поддержать «неидеальное» решение по «добровольному сбору» в бюджет РФ при условии, что ЦБ в ответ спишет бизнесу задолженности перед госбанками в сопоставимом размере.
Фото: Unsplash
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