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Изменение «зеленой» стратегии России, рост стоимости продуктов: главное для бизнеса 19 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские власти из-за санкций пересматривают стратегию низкоуглеродного развития страны, топ-менеджер Nestle предупреждает о росте стоимости продовольствия, Дерипаска обсуждает «добровольный сбор» в бюджет РФ, а RB продолжает следить за главными бизнес-событиями в России и в мире.

Изменение «зеленой» стратегии России, рост стоимости продуктов: главное для бизнеса 19 февраля

Мир

  • Шри-Ланка обсуждает возможность прямых поставок нефти из РФ.

Россия

  • Российские власти на фоне санкций пересматривают оперативный план стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года, рассказал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
  • Политик добавил, что теперь стоит задача заменить западные инвестиции в «зеленую» экономику России отечественными финансовыми институтами и вложениями из Китая и арабских стран.
  • Роскомнадзор ограничил доступ к сайту делового издания The Bell (признано иноагентом в РФ).

Бизнес

  • Исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер считает, что основные продукты питания продолжат дорожать в 2023 году.
  • Миллиардер Олег Дерипаска готов поддержать «неидеальное» решение по «добровольному сбору» в бюджет РФ при условии, что ЦБ в ответ спишет бизнесу задолженности перед госбанками в сопоставимом размере.

Фото: Unsplash

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